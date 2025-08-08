Sportrádió

Gyulai Memorial: ranglistavezető sprinter is indul férfi 100 méteren

2025.08.08. 12:22
Kishane Thompson is ott lesz a Nemzeti Atlétikai Központban (Fotó: Getty Images)
Kishane Thompson atlétika Gyulai Memorial
Újabb sztárral bővült a keddi Gyulai István Memorial Atlétikai Magyar Nagydíj rajtlistája, miután a jamaicai világranglista-vezető sprinter, Kishane Thompson is jelezte érkezését.

A 24 éves vágtázó szerepléséről a verseny szervezői számoltak be pénteken a viadal honlapján, melyre így már a teljes mezőny felkerült férfi 100 méteren. Kishane Thompson az egyik legnagyobb esélyese szeptemberi tokiói világbajnokságnak, 9.75 másodperces idei legjobbjánál tíz éve nem futottak jobbat a világon.

Az arany kategóriás nemzetközi viadal zárószámában mellette ott lesz a rajtnál többek között az Afrika-csúcstartó kenyai Ferdinand Omanyala, illetve a világranglistán Thompson mögött második dél-afrikai Akani Simbine, aki a Gyulai Memorial versenyének csúcstartója (9.84 mp). A férfiak klasszikus távján a magyar bajnok Illovszky Dominik képviseli a hazai színeket.


A nők 100-as versenyének legnagyobb sztárja a háromszoros olimpiai bajnok jamaicai Shelly-Ann Fraser-Pryce és honfitársa, a szintén olimpiai bajnok, 200-on kétszeres világbajnok Shericka Jackson. A rajtnál ott lesz majd Takács Boglárka is, aki 11.06 másodpercre javította idén az országos csúcsot.

A Gyulai István Memorial Atlétikai Magyar Nagydíjat 11 év után újra Budapesten rendezik meg, a Nemzeti Atlétikai Központban, kedden 15.45-től. Az utolsó szám, a férfi 100 méter 19.27-kor kezdődik.

 

