Szabadtéri idényrajt előtt a hazai élatléták

A magyar szövetség összeállításából kiderül, hogy a gátas Kozák Luca, a kalapácsvető Halász Bence és – várhatóan – a sprinter Takács Boglárka is indul a horvát fővárosban.

„A fedett pályás szezon után a szabadtéri idényre való felkészülést először Cipruson kezdtük egy kéthetes edzőtáborral, majd most jöttünk haza egy tíznapos beleki táborból. Szerintem mind a kettő jól sikerült, Tóth Annával nagyon jókat edzettünk. Úgy érzem, ott tartok, ahol tartanom kell május elején, a legfontosabb, hogy egészséges vagyok, fizikálisan és mentálisan is jól érzem magam. Mivel tavaly egész évben sérüléssel küszködtem, így az elsődleges cél, hogy kvalifikáljam magam Tokióba. Ezért szeretnék már május-júniusban jó versenyeken jó időeredményt vagy akár szintet is futni” – nyilatkozott a 100 méter gáton Eb-ezüstérmes Kozák Luca.

„Jelenleg Cipruson edzőtáborozom, a többiek otthon vannak Szombathelyen, egyedül jöttem tizenkét napra. Nagyon szépen halad a felkészülés, technikailag csiszolódok, erőben pedig jobban állok, mint az előző évben ilyenkor szerintem. Nagyon várom már a szezon kezdetét és a nagy dobásokat” – mondta az olimpiai ezüstérmes Halász Bence.

„Jelenleg Spanyolországban edzőtáborozom. A négyhetes tábor utolsó heténél tartunk, s bár egy kisebb betegség hátráltatott, mostanra, úgy érzem, újból kezdek formába lendülni. Látva, hogy a nemzetközi mezőny már javában versenyez, egyre izgatottabban várom én is a szezonkezdést” – fogalmazott az idei fedett Eb-n 60 méteren döntős Takács Boglárka, aki szerdán Savonában is futhat még Zágráb előtt.

A 400-on fedett pályás Európa-bajnok Molnár Attila már túl van egy kéthetes ciprusi edzőtáboron. „Most fogom elkezdeni a felgyorsulást a szabadtéri szezonra. Lesz egy Gyémánt Ligám június elején Rómában, ott fogom elkezdeni a komolyabb versenyzést. Előtte edzésjelleggel a csapatbajnokságon állok rajthoz” – közölte Molnár Attila.