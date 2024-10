Atlétika: egy bivalyt is kapott az olimpiai aranyéremért

Rejtett tartaléka a nyugati világ sportbizniszének az indiai régió, a föld legnépesebb országa jelenleg 1.6 milliárd embert számlál, ami a 230 milliós Pa­kisztánnal és a 171 milliós Bangladessel együtt bolygónk lakosságának egynegyedét jelenti.

A gerelyhajító Neeraj Chopra 2021-es tokiói sikerének köszönhetően az atlétika betört ebbe a térségbe, amit a tavaly Budapesten elért újabb történelmi diadala csak tovább erősített. Ő lett a sportág első indiai olimpiai és világbajnoka, ennek megfelelően a párizsi ötkarikás játékok egyik legnagyobb esélyesének számított. Azonban nagyon megszenved a 90 méteres álomhatár áttörésével, a francia fővárosban ismét kudarcot vallott.

Mindeközben 2022-ben feltűnt a pa­kisztáni Arshad Nadeem, akinek már ekkor, a Brit nemzetközösségi játékokon sikerült 90.18 métert dobnia. Tavaly a budapesti vb-n Chopra még legyőzte őt, de a nálunk elért első és második helyükkel megkezdődött a rivalizálásuk.

A Nagy-Britanniától 1947-ben függetlenedő Indiát főként vallási határvonalak mentén két országra osztották fel, Indiára és Pakisztánra. (Utóbbi egészen 1971-ig a mai Bangladest is magába foglalta, amely ekkor kivívta függetlenségét.) A 77 évvel ezelőtt létrejött országszétválás évfordulója minden alkalommal megosztó, mert nem volt egy békés esemény. Több mint egymillióan haltak meg az ellentétes irányban történő népmozgásban. Kasmír területére a mai napig igényt tart mindkét ország, de mivel esetükben két atomhatalomról beszélünk, ezért minden lépést kétszer meg kell gondolniuk a feleknek.

Ennél valamelyest békésebben lehet rendezni a dolgokat a sportpályán – gondolhatnánk. Azonban az ebben a régióban legnépszerűbb sportnak számító krikettben a két ország válogatottja csak semleges helyszínen és kényszerből hajlandó egymással játszani. Pakisztán először 2021-ben győzte le világbajnokságon Indiát, pedig a krikett mindkét változatában ugyanúgy vb-győztesnek mondhatja magát.

Szélsőséges körökben már-már szentségtörésnek tartják, hogy Chopra és Nadeem jó barátként tekint egymásra, kettejük között szó sincs semmilyen ellenségeskedésről. Sőt, év elején pont az indiai segített a pakisztáninak gerelyt és szponzort keresni. Először 2016-ban, az indiai Guwahatiban találkoztak, ott Nadeemnak még a 78.33 méter is elég volt az országos csúcs megdöntéséhez. Ez utóbbi augusztus 8. óta már egyenlő az olimpiai rekorddal, hiszen Párizsban 92.97 méterre javította.

A 27 éves atléta Pandzsáb régióban egy vidéki közösségben, Hanevalban nőtt fel, nyolc gyermek közül a harmadik legidősebbként. Sok fiatalhoz hasonlóan ő is a krikettel kezdte, amiben tehetséges is volt. Kőművesként dolgozó édesapja javasolta neki, hogy próbálja ki a gerelyhajítást. Kezdetben a kertben és az utcákon dobálta a gerelyt, aminek idén érett be a gyümölcse: immár ő minden idők hatodik legjobbja.

Olimpiai sikeréért a jól megérdemelt jutalom sem maradhatott el. Az 50 ezer dolláros hivatalos pénzdíj mellett további félmilliót kapott a pakisztáni miniszterelnöktől, emellett számos autót ajándékoztak neki. Köztük egy 92.97-es rendszámút, amelybe élete végéig ingyen tankolhat. Azonban még ennél is különlegesebb ajándék az a bivaly, amit az apósától kapott.

Pakisztánban a bivaly nagyon mély kulturális jelentőséggel bír, és az ország tejellátásának a 72 százalékát a bivalytejgazdaságok adják. Mivel az értéke akár 3600 dollárra is felmehet, ezért a „szegény ember bankjának” szokták arrafelé nevezni. Nyári sikere után nem biztos, hogy Nadeemnak épp ezen az összegen múlik a megélhetése, de az bizonyos, hogy ezentúl minden reggel lesz friss tej az asztalán…