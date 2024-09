Faith Kipyegon ismét legyőzhetetlen volt

A hétvégén két napon át tartó pontgyűjtögetéssel ér véget a hazai szabadtéri szezon. A budapesti Lantos Mihály Sportközpontban három divízióban küzdenek a magyarországi egyesületek a csapatbajnokságon. A legmagasabb I. divízióban az első nap után a Budapesti Honvéd áll az élen, amely a szombati 24 versenyszám során 363 pontot gyűjtött. Másodikként a MATE–GEAC (335 pont), harmadikként az A-Plast Ikarus BSE (298.5 pont) várja a vasárnapi folytatást. Kieső helyen áll a DVTK és a VSD Dunakeszi mellett a Halász Bencét foglalkoztató Szombathelyi Dobó SE is, de a női és a férfi kalapácsvetés is csak a viadal második napján lesz. Ennek ellenére olimpiai ezüstérmesünket két versenyszámban már láthattuk a dobókörben: súlylökésben 14.31 méterrel az ötödik, diszkoszvetésben 48.46 méterrel a hetedik lett. Női 5000 méteres gyaloglásban a 18 éves Kovács Alexandra az U23-as és az U20-as korosztályos magyar csúcsot is megdöntötte (22:00.25).