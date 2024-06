Kozák Luca csalódna, ha nem jutna döntőbe a római kontinensviadalon

Egy kis híján hatvan magyar sportoló utazott el a római atlétikai Európa-bajnokságra, az ezredforduló óta magasan ez a legnagyobb létszám, közülük tizenkilencen már az első nap versenyeznek. Összesen hat olyan szám lesz a viadalon, amelyben három atlétánk is érdekelt: női százméteres gátfutás (Kerekes Gréta, Kozák Luca, Tóth Anna), női hétpróba (Krizsán Xénia, Nemes Rita, Szűcs Szabina), női távolugrás (Bánhidi-Farkas Petra, Lesti Diana, Nguyen Anasztázia), férfi kalapácsvetés (Halász Bence, Rába Dániel, Varga Donát), valamint férfi és női húsz kilométeres gyaloglás (Helebrandt Máté, Tóth Norbert, Venyercsán Bence és Madarász Viktória, Récsei Rita, Spiller Tiziana).

Pénteken a női hétpróba és a százméteres gátfutás küzdelmei is megkezdődnek, de utóbbin nem áll rajthoz mindhárom magyar versenyző, csak Kerekes Gréta, mivel Tóth Anna és a két éve, Münchenben Eb-ezüstérmet szerző Kozák Luca kiemeltként csak egy nappal később kezdi meg a versenyzést.

Élvezem a versenyzést, már nem teszek magamra pluszterhet, minden versenyre úgy megyek ki, hogy csak magamnak akarok bizonyítani, ami önbizalmat ad. Az olimpiai közel van, de annyira mégsem, normális esetben csak most kezdenénk a szabadtéri versenyszezont, így ez az Eb olyan, mint egy idénynyitó. Remélem, hogy az idei jó formámat Rómában is tudom majd hozni, mert bízom az olimpiai kijutásban a világranglista alapján, most azon van a fókusz. Akkor leszek elégedett, ha Rómában kihozom magamból a legtöbbet, és tizenhárom másodpercen belül áll meg az óra a futásom után. NS-vélemény: KEREKES Gréta, 100 m gát

„Az idén eddig volt négy versenyem, közülük kettőt nem fejeztem be technikai problémák miatt, ezért Ostravában már úgy álltam oda a rajthoz, hogy csak menjek végig mind a tíz gáton… Soha életemben nem izgultam annyira – mondta az országos csúcstartó Kozák a versenynek otthont adó római Olimpiai stadionban. – Pedig egyébként jól ment a mozgás, és most is jól megy, mentálisan kell megoldanom és összeraknom két jó futást. A párizsi olimpián nagyobb a hangsúly, de nem vesszük félvállról az Eb-t sem, a kettő között szűk két hónap van, nem lehetetlen ennyi idő alatt kétszer csúcsformába kerülni. Rómában mindenképpen szeretnék döntőbe jutni, csalódott lennék, ha nem sikerülne.”

A debreceni sprinter szerint a három legesélyesebb női gátfutó Rómában a svájci Ditaji Kambundji, a francia Cyréna Samba-Mayela, valamint a címvédő lengyel Pia Skrzyszowska, de odaérhet a brit Cindy Sember is, és sosem lehet leírni a holland Nadine Vissert sem. Az európai mezőny erejét egyébként jól mutatja, hogy huszonegy olyan atléta van a versenyszámban, aki az idén már májusban tizenhárom másodpercen belüli időt futott, köztük van Kerekes Gréta is, aki 12.97-tel vezeti a magyar ranglistát.

AZ ATLÉTIKAI EURÓPA-BAJNOKSÁG PROGRAMJA

PÉNTEK

9.35: diszkosz, férfiak, selejtező, A-csoport. 9.40: hétpróba, nők, 100 m gát (Krizsán Xénia, Nemes Rita, Szűcs Szabina). 10.03: súly, nők, selejtező (Beregszászi Renáta, Veiland Violetta). 10.10: 100 m gát, nők, előfutamok (Kerekes Gréta). 10.40:110 m gát, férfiak, előfutamok (Eszes Dániel, Szeles Bálint). 10.55: diszkosz, férfiak, selejtező, B-csoport (Szikszai Róbert). 11.10: hármas, nők, selejtező. 11.35: hétpróba, nők, magas (Krizsán Xénia, Nemes Rita, Szűcs Szabina). 11.45: 1500 m, nők, előfutamok. 12.15: diszkosz, nők, selejtező, A-csoport. 12.20: 800 m, férfiak, előfutamok (Huller Dániel, Vindics Balázs). 12.55: távol, férfiak, selejtezők. 13.05: 3000 m akadály, nők, előfutamok (Urbán Zita). 13.35: diszkosz, nők, selejtező, B-csoport (Kerekes Dóra). 18.35: 20 km gyaloglás, nők, döntő (Madarász Viktória, Récsei Rita, Spiller Tiziana). 18.40: hétpróba, nők, súly (Krizsán Xénia, Nemes Rita, Szűcs Szabina). 19.55: súly, férfiak, selejtező. 20.30: magas, nők, selejtező (Fekete Fédra). 21: diszkosz, férfiak, döntő. 21.10: 100 m, férfiak, előfutamok. 21.33: súly, nők, döntő. 21.45: hétpróba, nők, 200 m (Krizsán Xénia, Nemes Rita, Szűcs Szabina). 22.20: 4x400 m vegyes váltó, döntő. 22.40: 5000 m, nők, döntő (Vindics-Tóth Lili Anna, Wagner-Gyürkés Viktória)

A 2024-AS ATLÉTIKAI EURÓPA-BAJNOKSÁGON INDULÓ MAGYAR VÁLOGATOTT

Férfiak: Bakosi Péter (magas), Bánóczy Árpád (400 m gát), Enyingi Patrik (4x400 m váltó), Eszes Dániel (110 m gát), Gálpál Zsombor (tízpróba), Halász Bence (kalapács), Helebrandt Máté (20 km gyaloglás), Herczeg György (gerely), Huller Dániel (800 m, 4x400 m váltó), Jankovics Dániel (magas), Molnár Attila (400 m, 4x400 m váltó), Palkovits István (3000 m akadály), Rába Dániel (kalapács), Rivasz-Tóth Norbert (gerely), Steigerwald Ernő (4x400 m váltó), Szeles Bálint (110 m gát), Szemerei Levente (félmaratoni), Szikszai Róbert (diszkosz), Tóth Norbert (20 km gyaloglás), Varga Donát (kalapács), Városi Roland (4x400 m váltó), Venyercsán Bence (20 km gyaloglás), Vindics Balázs (800 m), Wahl Zoltán (200 m, 400 m, 4x400 m váltó).

Nők: Bánhidi-Farkas Petra (távol), Beregszászi Renáta (súly), Bogdán Annabella (gerely), Böhm Lilla (10000 m), Csóti Jusztina (4x100 m váltó), Diósi-Moravcsik Angéla (gerely), Fekete Fédra (magas), Gyurátz Réka (kalapács), Kerekes Dóra (diszkosz), Kerekes Gréta (100 m gát, 4x100 m váltó), Kéri Bianka (800 m, 4x400 m váltó), Klekner Hanga (rúd), Kocsis Anna Luca (4x100 m váltó), Kozák Luca (100 m gát, 4x100 m váltó), Kriszt Sarolta (4x400 m váltó), Krizsán Xénia (hétpróba), Lesti Diána (távol), Madarász Viktória (20 km gyaloglás), Mátó Sára (400 m gát, 4x400 m váltó), Molnár Janka (400 m gát, 4x400 m váltó), Nemes Rita (hétpróba), Nguyen Anasztázia (távol), Rapai Fanni (4x400 m váltó), Récsei Rita (20 km gyaloglás), Simon Virág (4x400 m váltó), Spiller Tiziana (20 km gyaloglás), Sulyán Alexa (200 m, 4x100 m váltó), Szabó Nóra (félmaratoni), Szűcs Szabina (hétpróba), Takács Boglárka (100 m, 200 m, 4x100 m váltó), Tóth Anna (100 m gát), Urbán Zita (3000 m akadály), Veiland Violetta (súly), Vindics-Tóth Lili Anna (5000 m), Wagner-Gyürkés Viktória (5000 m)