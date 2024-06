Atlétika: Halász Bence a kedvenc ketrecéből dobhat az olimpián

A sportvezető elmondta, hogy a megkeresés a Mondo sporteszközgyártó és forgalmazó márkától érkezett, amely a budapesti atlétikai világbajnokság mellett, a párizsi olimpia sporteszköz-beszállítója is. Mivel a Benz gyártók nem tudtak az ötkarikás játékok számára eszközt biztosítani a kalapácsvető számhoz, azzal a kéréssel keresték meg az atlétikai vb magyar rendezőit, hogy segítsenek kijuttatni a dobóketrecet az olimpiára.

„A megállapodás piaci alapon történt, a Mondo által javasolt értéken adtuk bérbe az eszközt, de számunkra elsősorban a spotdiplomáciai jelentősége miatt fontos ez az ügy” – fogalmazott Schmidt Ádám. – „Érdekesség, hogy ez a Benz márkájú dobóketrec világbajnoki bronzérmes atlétánk, Halász Bence kedvence, így nagyon reméljük, hogy szerencsét fog hozni neki Párizsban és ismét egy emlékezetes versenyzéssel örvendezteti meg a magyar szurkolókat” – tette hozzá a sportért felelős államtitkár.

„Mikor értesültem róla, hogy Benz ketrec lesz Párizsban is, nagyon megörültem neki, hiszen nem titok, hogy az a kedvencem. Teljes gőzzel készülünk az olimpiára, és ez is ad most egy kis pluszt, mintha hazai pálya lenne, hiszen a dobókörben csak én vagyok és a kalapács. Persze most még előttem van az Eb, szombaton Rómában állok majd dobókörbe” – nyilatkozta Halász Bence a hír hallatán.

A sporteszköz a napokban indult útjára, és egy nyerges teherszállító járművel jut el Budapestről a francia fővárosba. A párizsi olimpia után a dobóketrec visszakerül a Nemzeti Atlétikai Központba, ahol 2026-ban az első budapesti atlétikai világdöntőn újra szerepet kap majd.