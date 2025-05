Kozák Luca 2021 után nyert ismét Gold-versenyt

A tavalyi, saját bevallása szerint is visszafogottabb szezonja után Kozák Luca ismét kezd visszatérni az Európa-bajnoki ezüstérmes önmagához. A DSC-SI atlétája már a fedett pályás szezonban is biztatóan teljesített, elég csak az Európa-bajnoki döntőbe jutására gondolni. A vb-t ugyan betegség miatt kihagyta, de a tavaszi felkészülését ez nem befolyásolta. Múlt héten, Zágrábban második lett, majd pénteken Bydgoszczban győzött – mindkettő Gold-verseny volt, ami tovább növeli a 12.88-as és 12.83-as eredményeinek az értékét.

„Összességében jó nap áll mögöttem, de az időjárás miatt azért egy kicsit aggódtunk – mondta a lengyelországi verseny után Kozák Luca a Nemzeti Sportnak. – Ez a május nem volt annyira meleg, mint amennyire szerettük volna, most is egy kicsit hűvösebb volt, a pályán kisebb szembe szelek voltak. Viszont tudtam, hogy itt, Bydgoszczban bent lehet melegíteni, úgyhogy ez nem volt akkora baj. Az első futásom jó volt, talán az első fele kicsit álmoskás volt, onnantól kezdve a második felét jól felépítettem. Picit bántam, hogy csak kis q-val kerültem be a döntőbe, ezért a kettes pályát kaptam. Ez a bal oldali szélső pálya nem a kedvencem, de lehet, hogy lassan az lesz… Emiatt úgy álltam hozzá, hogy nem biztos, hogy ez lesz a legjobb lehetőség valami nagyot alkotni. Sokat segített, hogy Reetta Hurske volt a jobbomon, aki a mezőny egyik legjobb rajtolója. Meg kellett próbálni elmenni vele, sikerült jól kiviteleznem az elejét, volt végsebességem, tudtam fokozni a tempót, majd a táv második felében el tudtam tőle lépni.”

A 28 éves országos csúcstartónak a viszonya a belső pályával nem volt felhőtlen, de a mostani diadala után egyre inkább kezd megbékülni vele: „Soha nem nyertem még a belső pályáról, Gold-versenyt is legutóbb kétezerhuszonegyben, Turkuban. Kicsit el is felejtettem már, hogy mennyire jó dolog nyerni egy nemzetközi versenyen. Az időeredményre sem lehet panaszom, kicsi szembe szélben javítottam a múlt heti hátszeles futásomon.”

Az Eb-ezüstérmes, kétszeres olimpikon hosszú idő után tud ismét könnyedén, felszabadultan futni a 2025-ös esztendőben: „Már a fedett pályás időszakban is látszódott, hogy jó a forma, ott vagyunk, ahol lenni szeretnénk az év ezen szakaszában. Sajnáltam, hogy a nankingi vb-re betegség miatt nem tudtam elmenni, de úgy voltam vele, hogy ha valamikor betegnek kell lenni, akkor úgymond »a legjobbkor jött«, mert így a szabadtéri szezont egyáltalán nem befolyásolta. Először Cipruson voltunk két hetet edzőtáborozni, majd tíz napra elmentünk Belekbe. Nagyon jól sikerült mindkettő, régen éreztem ennyire jól magam fizikailag és mentálisan is. Vártam már az évnek ezt a szakaszát, tavaly hiányoztak a jó érzések a pályán, amik azelőtt megvoltak, de most visszataláltam hozzájuk.”

Hosszú nyár áll az atléták előtt, hiszen valaki már áprilisban, a Grand Slam Tracken elkezdett versenyezni, de az év fő versenyére, a tokiói szabadtéri világbajnokságra csak szeptember közepén kerül sor. Gátfutónk így próbálja meg felépíteni magát a szezon legnagyobb show-jára: „A csapat Európa-bajnokságig még kétszer fogok futni, mivel szeptember közepén lesz a vb, ezért nem kell és nem is szabad rohanni. Azonban mivel nincs szintem, és a kvalifikációs ranglistán is elég rossz most a helyezésem, ezért el kellett kezdeni versenyezni. Bennem van a szintteljesítés, ami már júniusban meglehet, de a célom, hogy visszaerősítsem a helyem a ranglistán. Turku vagy St. Pölten lesz a következő állomás, majd jön az egyik kedvenc versenyem, az ostravai Gold-verseny. Aztán jön a madridi csapat-Eb, ahol erős mezőny várható, ráadásul jó pályának mondják az ottanit. Júliusban újra vissza kell menni edzeni, majd augusztusban az országos bajnokság és a Gyulai István Memorial lesznek a legfontosabbak, bízom benne, hogy akkor már biztos vb-résztvevőként futhatok.”

Nem Kozák Luca volt az egyetlen magyar résztvevője a női 100 m gátnak Bydgoszczban: Tóth Anna 13.36 másodperces teljesítménnyel a hetedik lett az elődöntőjében, amivel sajnos nem jutott be a fináléba. Olimpiai ezüstérmes kalapácsvetőnk, Halász Bence 79.26 métert dobott, amivel az ukrán Mihajlo Kohan és a német Merlin Hummel mögött a harmadik lett. A leggyorsabb magyar lány, Takács Boglárka sikerrel vette a 100 méter elődöntőjét (11.60), majd a döntőben hatodikként ért célba (11.62).