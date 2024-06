Krizsán Xénia: Végre a mozgásra koncentrálhatok, nem fáj mindenem

A felkészülés során voltak jó és kevésbé jó periódusok, egy sérülés csak utolérte Xénit, de fizikailag jó állapotba került, sőt, súlylökésnél éppen az a probléma, hogy szinte túl erős, ami a technika rovására megy. Hétpróbában két hónap van az Eb és az olimpia között, az előbbi egy állomás az utóbbi felé vezető úton. A gyorsasági munkát éppen csak elkezdtük, ezért egyben tesztverseny is lesz a római Eb, hogy lássuk, hol tartunk önmagunkhoz és a többiekhez képest. Úgy látom, kicsit félti a lábát a magasugrásnál, emlékszem, az edzőm régen azt mondta mindig, a lábad úgy tedd oda elugrásnál, hogy ott víz fakadjon! Azt várom, hogy kicsit Xéni is bátrabb legyen, a magasugrás ráadásul rögtön a második versenyszám, így elviheti jó és rossz irányba is a folytatást. Annyit kértem tőle, hozzuk ki, ami benne van, harcoljon, küzdjön, koncentráljon, ne engedjen el semmit, mert minden számít, és utána ennek megfelelően tudok változtatni az edzésmunkán az olimpia előtt.