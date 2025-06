Kilenc olimpiai bajnok érkezése már biztos a Gyulai István Memorialra

Kevesebb mint ötven nap, és jön az év egyik legizgalmasabb magyarországi sporteseménye, a Gyulai István Memorial. Az érdeklődés óriási, hiszen a verseny az idén Székesfehérvárról visszaköltözik Budapestre, ahonnan még 2014-ben tette át a székhelyét a „királyok városába”. Augusztus 12-én a Nemzeti Atlétikai Központban nagyjából háromszor annyian buzdíthatják majd az atlétika legnagyobb csillagait.

A szervezők tájékoztatása szerint már több mint 6000 jegy gazdára talált, így aki nem szeretne lemaradni, érdemes időben megváltania a belépőjét. Cserébe nem marad le a világ egyik legnépszerűbb sportolója, Armand Duplantis reménybeli világcsúcskísérletéről sem… A svéd-amerikai rúdugró erős mezőnyben bizonyíthat, hiszen a már hozzá hasonlóan korábban bejelentett görög Emmanuil Karalisz mellett az egyaránt amerikai Sam Kendricks és Chris Nielsen is a hatméteres ugrók táborát erősíti. Szép kihívás és hatalmas inspiráció lesz Böndör Mártonnak velük együtt versenyezni.

A párharcok minden atlétikai esemény fontos részei, a Memorialon férfi súlylökésben két világbajnok, Tom Walsh és Joe Kovacs mellett az olimpiai bronzérmes Rajindra Campbell is megmutathatja magát. Női távolban a nemrég 674 centit ugró Bánhidi-Farkas Petra és Lesti Diana két erős balkáni riválissal, Milica Gardaseviccsel és Plamena Mitkovával már biztosan összemérheti a tudását. Nem is beszélve a márciusban a fedett pályás vb-t a semmiből 696 centis óriási ugrással megnyerő Claire Bryantről. Férfi kalapácsvetésben az olimpiai bajnok Ethan Katzberg és a Párizsban mögötte ezüstérmes Halász Bence csatájába a lengyelek két ikonja, Pawel Fajdek és Wojciech Nowicki is szeretne beleszólni.

Nagyon várjuk a női rúdugrást is, az országos csúcstartó Klekner Hanga mellett három neves külföldi már szintén ismert: a fedett pályás világbajnok Molly Caudery, az Eb-bronzérmes Tina Sutej és az olimpiai bronzérmes Eliza McCartney is eljön a magyar fővárosba másfél hónap múlva. A jelenleg még sérüléssel bajlódó fedett pályás Európa-bajnokunk, Molnár Attila az olimpiai és világbajnok Steven Gardiner mellett az amerikai váltóval kétszeres olimpiai és négyszeres világbajnok Vernon Norwooddal és Enyingi Patrikkal is megmérkőzhet 400 méteren.

Míg Femke Bol 400 m gáton áll rajthoz a magyar fővárosban, a másik holland közönségkedvenc, Lieke Klaver 400 m síkon fut majd a rajongói előtt. Visszatérő vendég a Memorialon a Puerto Ricó-iak olimpiai arany- és ezüstérmese, Jasmin Camacho-Quinn (100 m gát), hozzá hasonlóan szintén visszatér a tavaly a 100 métert megnyerő Tamari Davis is. Mindketten a szám országos csúcstartójával, Kozák Lucával, illetve Takács Boglárkával futhatnak együtt. Szintén nem fog kilógni a mezőnyből a nemrég 100 m gáton U23-as magyar rekordot futó Tóth Anna sem.

A görögök távolugrózsenije, Miltiádisz Tentoglu még mindig csak 27 esztendős, de már mindent megnyert, amit meg lehet nyerni. A Gyulai István Memorialon a harmadik sikerére hajt, jó széljárással pedig egészen kiváló eredmény is kijöhet belőle. Mondjuk, ez szinte mindegyik nagy névre igaz, hiszen közülük kilencen is ötkarikás aranyérmesnek mondhatják magukat.