Halász Bence: Izgalom, feszültség és félelem keveredik az emberben, ezt át kell élni

– Kicsit megijesztett minket az első dobásnál...

– Csak vártam az esőt! Komolyra fordítva a szót, a második bemelegítő dobásom a nyolcvanas vonalat csípte, így tudtam, hogy menni fog. Az első kísérletem kisebb technikai hiba miatt végighúzta a hálót, szerintem levett belőle vagy öt métert, így hetvenhét méter helyett lett hetvenkettő. Nem forgott jól a lábam, ezért a háló felé dobtam ki, de mondtam magamban, nem baj, van még két dobásom. Erre úgy láttam a kivetítőn, hogy a másodikat elvették, és nem értettem, miért.

– Akkor azt hitte, egy kísérlete maradt, hogy bejusson a nyolcas döntőbe?

– Láttam, hogy az edzőim szaladnak lefelé, közben kiabálnak és fütyültek, mire csak legyintettem nekik. Leírhatatlan érzés, amikor tudod, hogy itt és most vagy véged van, és teljesen leépíted magad lelkileg, fejben, mindenhogy, vagy végrehajtasz egy technikailag elfogadható dobást. Mert tudod, hogy megfelelő állapotban vagy hozzá, és simán bejutnál vele a nyolc közé, és ha sikerül, olyan erőt ad, ami nemcsak pályafutásod során, hanem életed végéig elkísér, hogy ilyen helyzetben is megtaláltad a megoldást.

– Mit érzett?

– Nem tudom, mihez hasonlítható. Nagyon nehéz elmondani, izgalom, feszültség és félelem keveredik az emberben, ezt át kell élni. Amikor sikerült bedobnom magam a nyolcas döntőbe, az volt az első gondolatom, hogy innentől kezdve háromdobásos versenyem van, hajtani kell, mert hiába technikázok, abból már nem lesz semmi.

– És meg is lett az eredménye. Elégedett?

– Örülök, hogy negyedikre összejött egy olyan dobás, ami végül ezüstérmet ért. Mint korábban is mondtam, az volt a célunk az Európa-bajnokságon, hogy hetvenkilenc és nyolcvan között dobjak, ezt pedig túlteljesítettem. Most van két hónapunk, ennyi idő alatt akár két métert is lehet fejlődni, ez lesz a cél.

– Számított arra, hogy Nowicki utolsó kísérlete ekkora lesz?

– Gondoltam, hogy vagy neki, vagy az ukrán Kohannak lesz még egy nagy dobása. Nowickit sosem lehet leírni, olimpiai és most már háromszoros Európa-bajnok, rendkívül erős versenyző. Benne volt a pakliban, hogy utolsóra ekkorát dob, de szerintem nem rossz, hogy 80.49-cel Eb-ezüstérmet vihetek haza úgy, hogy előtte 77.77-es volt az idei legjobb eredményem. Büszke lehetek erre az eredményre, hiszen amiért jöttünk, azt megcsináltuk. Ha eggyel előrébb végzek, már csak hab lett volna a tortán.