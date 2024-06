Halász Bence ezüstérmes a római Európa-bajnokságon

Az első két kísérlet után senki sem gondolta volna, hogy Gyurátz Réka bejut a női kalapácsvetés döntőjébe a római atlétikai Európa-bajnokságon, az első dobása 59.77 lett, a másodikat pedig a hálóba hajította. Harmadikra azonban összejött egy egyéni szezoncsúcs, 69.06-tal a kilencedik helyen jutott be a tizenkettes fináléba.

„Az első dobásomnál teljesen mást csináltam, mint kellett volna, csak magamat okolhatom. Azt beszéltük meg a harmadik kísérlet előtt, hogy zárjak ki mindent, csak arra figyeljek, amit már ezerszer megcsináltam – mondta a selejtező után Gyurátz Réka. – A második dobás azért lett érvénytelen, mert tovább forogtam a végén a kalapáccsal, próbáltam mondogatni magamnak, hogy semmi baj, még van egy lehetőségem. Az volt a célom, hogy az idei legjobbamat megjavítsam és beverekedjem magam a legjobb tizenkettőbe, mindkettő sikerült, ráadásul ilyen hektikus verseny végén. A selejtezőben nem adtam bele az összes energiámat, a döntőben bármi megtörténhet.”

Félmaratonistáink, Szemerei Levente és Szabó Nóra döntőjét reggel rendezték, az időjárás kegyes volt hozzájuk, nem sütött annyira a nap, igaz, a páratartalom nem volt ideális, és a verseny első szakaszán megszenvedtek a macskaköves utcákkal, végül mindketten a középmezőnyben végeztek. Remekül versenyzett a 400 méter gát előfutamában Mátó Sára, aki a belső pályán futva 55.95-tel megnyerte az előfutamát, Molnár Janka nem állt rajthoz, a sarka miatt nem kockáztattak. Férfi 400 gátasunk is remekelt, Bánóczy Árpádot csak a célegyenesben előzte meg olasz és svéd riválisa, 49.95-ös idővel így is biztosan lépett tovább.

Az estét magyar szempontból Molnár Attila elődöntős futása indította négyszázon, nagyon belekezdett, de a hajrát is jól bírta, 45.04 másodperces idei legjobbjával a harmadik helyen ért célba, és ha még egy méter van a célig, megelőzte volna a belga Jonathan Sacoort is. Még két futam volt hátra, de nem kellett izgulni, a hatodik legjobb idővel jutott be a hétfői fináléba. Takács Boglárka remek formában érkezett a római Eb-re, erős futamot kapott a száz méter elődöntőjében, a rajtnál kicsit beragadt, így hiába diktált remek tempót, nem tudta behozni a luxemburgi Patrizia van der Wekent és az olasz Zaynab Dossót, és mindössze három századmásodperccel maradt le az esti döntőről.

A napunkat a kalapácsvető Halász Bence tette igazán széppé, aki a finálé döntőjének első körében ugyan mindenkit megijesztett 72.74-es kísérletével, de szépen lassan jött fel, és a negyedikben már 80.49-cel átvette a vezetést. A mezőny így fordult rá az utolsó körre, és a címvédő lengyel Wojciech Nowicki összeszedte magát, 80.95-tel az élre ugrott, így Halász Bence 2022 után ismét ezüstérmet nyert az Európa-bajnokságon.

ATLÉTIKA

EURÓPA-BAJNOKSÁG, RÓMA

FÉRFI KALAPÁCSVETÉS, DÖNTŐ

1. Wojciech Nowicki (Lengyelország) 80.95 méter

2. Halász Bence 80.49

3. Mihajlo Kohan (Ukrajna) 80.18