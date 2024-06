Atlétika: jön az utolsó esély a kvótaszerzésre

Még ebben a sűrű idényben is a nemzeti bajnokság az egyik legnagyobb presztízsű viadala az atlétáknak. Ez nem véletlen, hiszen nemcsak a sportban, hanem bármi másban is hatalmas dolog az ország legjobbjának lenni. Ugyan a kerékpársporttal szemben itt a győztesek nem kapnak nemzeti színű trikót, amelyet aztán 365 napig viselhetnek, a megkülönböztetett színű rajtszám a legtöbb esetben azért jár nekik a következő évi ob-n.

Azt nem tudjuk, hogy a Lantos Mihály Sportközpontban lesz-e a címvédőknek különleges rajtszámuk, de az már biztos, hogy a 2023-as magyar bajnoksághoz képest három klasszissal kevesebbet láthatunk. Tavaly a budapesti világbajnokság főpróbájaként a Nemzeti Atlétikai Központban került sor a viadalra. Sorsszerű, hogy a hipermodern létesítményben az első aranyérmet Márton Anita nyakába akasztották: az elmúlt évtized egyik legnagyobb magyar klasszisa a vb után befejezte pályafutását, és a Magyar Atlétikai Szövetség dobószakágának vezetője lett.

Ezúttal a júniusi Európa-bajnokságon az éremkollekcióját újabb ezüsttel bővítő kalapácsvetőnk, Halász Bence sem áll dobókörbe. Ez jó lehetőség arra, hogy a nagy pontértékű versenyen két szombathelyi csapattársa, Rába Dániel és Varga Donát még több pontot gyűjtve lépjen nagyot a párizsi kvóta felé.

Az ob harmadik nagy hiányzója Kozák Luca lesz, aki Halászhoz hasonlóan már biztos olimpiai résztvevőnek mondhatja magát. Távollétében a női 100 méteres gátfutásban Kerekes Gréta és Tóth Anna csatázhat a győzelemért, kettejük közül Kerekes a 37., Tóth az 56. helyen áll a párizsi rangsorban – az ötkarikás mezőny negyventagú lesz ebben a számban.

Kozák és Halász mellett a nemrég az Eb-n döntőbe jutó és ott ötödikként célba érő Molnár Attila is kvótás. Ő ellentétes utat jár be hozzájuk képest, hiszen pont a tavalyi ob-t hagyta ki és „pihent rá” a vb-re. A maratoni gyalogló vegyes váltónkkal kiegészülve a magyar olimpiai csapat egyelőre öt atlétát számlál, ám Kerekes és Varga mellett minden idők leggyorsabb magyar sprinternője, Takács Boglárka (100 és 200 méter), a rúdugrás országos csúcstartónője, Klekner Hanga, valamint kitűnő hétpróbázóink, Krizsán Xénia és Nemes Rita is nagy eséllyel kijutnak Párizsba.

Gyurátz Réka (kalapácsvetés), Wagner-Gyürkés Viktória (5000 méter), Mátó Sára (400 m gát), Récsei Rita, Madarász Viktória és Helebrandt Máté (20 km gyaloglás) is még éppen „vonal felett” vannak. Bánhidi-Farkas Petra egy nagy ugrással (távol), Herczeg György egy nagy dobással (gerely) még szintén beléphet az álmok kapuján, Venyercsán Bence pedig egy kiemelkedő gyaloglással (20 km) egyéniben is olimpiai induló lehet.

Schiedler Géza, a Magyar Atlétikai Szövetség sportszakmai igazgatója Az idei bajnokság az olimpiai kvalifikáció utolsó állomása, ez teszi különlegessé több versenyzőnek is. Ezért fontos, hogy a Lantos Mihály Sportközpont gyors és jól felszerelt pályáján tudjuk megrendezni. A magunk részéről minden szabály adta lehetőséget igyekszünk megadni a minél jobb eredmények eléréséhez. Ilyen a versenyszámok hosszúságát szabályozó létszámkorlát, a futási és dobási irány megfordítása a kedvezőbb szélirányba, illetve a rendhagyó módon kiírt 20 000 méteres gyaloglószám. Itt nagyon taktikázni már nem lehet, főleg azoknak a versenyzőknek, akik egy jó helyezéssel és eredménnyel megerősíthetik pozíciójukat.

129. ATLÉTIKAI MAGYAR BAJNOKSÁG

SZOMBATI PROGRAM

16.45: 400 m, nők, döntő

17.00: 400 m, férfiak, döntő

17.05: súly, férfiak, döntő

17.20: 1500 m, nők, döntő

17.25: diszkosz, nők, döntő

17.30: 1500 m, férfiak, döntő

17.35: hármas, férfiak, döntő

17.45: rúd, nők, döntő

17.50: 100 m, férfiak, előfutamok

18.10: 100 m, nők, előfutamok

18.30: 3000 m akadály, nők, döntő

18.45: súly, nők, döntő

18.50: 3000 m akadály, férfiak, döntő

19.10: 100 m, férfiak, B-döntő

19.15: 100 m, férfiak, A-döntő

19.15: diszkosz, férfiak, döntő

19.20: hármas, nők, döntő

19.25: 100 m, nők, B-döntő

19.30: 100 m, nők, A-döntő

19.40: 5000 m gyaloglás, nők, döntő

20.15: 5000 m gyaloglás, férfiak, döntő

20.45: 4x100 m, nők, döntő

20.55: 4x100 m, férfiak, döntő