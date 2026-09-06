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Jamie Vardy a Burnley-hez igazolt

2026.09.06. 16:56
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Jamie Vardy (Fotó: Getty Images)
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Jamie Vardy Burnley Championship
A korábbi angol gólkirály, Jamie Vardy a másodosztályban szereplő Burnley labdarúgójaként folytatja pályafutását.

 A 39 éves csatár tavaly 13 év után távozott a Leicester Citytől, amelyben 500 mérkőzésen 200 gólt szerzett és 2016-ban megnyerte az angol bajnokságot, majd két különböző szavazáson is az évad legjobbjának választották.

Jamie Vardy az előző idényben az olasz élvonalbeli Cremonese csapatát erősítette (29 meccs/7 gól), most visszatért a szigetországba, a Burnleybe, amely az előző idény végén búcsúzott a Premier League-ből.

 

Jamie Vardy Burnley Championship
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