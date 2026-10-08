A Liverpool és a Manchester United is versenybe szállt a Bournemouth védőjéért – sajtóhír

A Bournemouth 2025 nyarán a Rennes-től igazolta Adrien Truffert azzal a céllal, hogy pótolja a Liverpoolba szerződő Kerkez Milost. Az akkor 23 éves balszélsőért 15 millió fontot fizetett az angol klub. A háromszoros francia válogatott játékos 45 mérkőzésen egy gólnál és hat gólpassznál jár a Bournemouth színeiben.

A teamtalk.hu szerint Truffert nem sokáig marad a Bournemouthnál, hiszen a Liverpool és a Manchester United is érdeklődik iránta. Utóbbi klubnál Luke Shaw sérülékenysége jelent fő problémát a bal oldalon, a klubnál elvileg prioritás a poszt a következő átigazolási időszakban. A „vörös ördögök” hosszú távú megoldást szeretnének találni.

Annak ellenére, hogy a Liverpool tavaly már Kerkezt szerződtette a Bournemouthból, könnyen lehet, hogy az utódját is elcsábítanák. Persze ez nem lesz egyszerű feladat, hiszen Truffert iránt a Manchester United mellett állítólag az Aston Villa, a Benfica, a Bayern München és a Milan is érdeklődik. A Bournemouth állítólag 60 millió fontot, azaz több mint 70 millió eurót kér a francia játékosért. Az ár nemcsak a kérők mennyisége miatt ilyen magas, hanem azért is, mert a Bournemouth nincs rászorulva arra, hogy már télen eladja egy kezdőjét, amikor nehezebben talál megfelelő minőségű pótlást.