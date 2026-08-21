Az Arsenal az esélyes, de vajon összejön a címvédés? – indul a Premier League

Tíz éve indult a Spíler Tv, és tíz éve közvetíti a csatorna a világ legerősebbnek tartott bajnokságát. A Premier League esélyeiről, hogy tud-e duplázni az Arsenal, a Pep Guardiola nélküli Cityről, Szoboszlai Dominikról és Kerkez Milosról, és többek között a Manchester Unitedről faggatta az NSO Tv stábja a két PL-kommentátort, Somos Ákost és Márkus Ádámot.

PREMIER LEAGUE

1. FORDULÓ

2026. augusztus 21., péntek

21.00: Arsenal–Coventry City

2026. augusztus 22., szombat

13.30: Hull City–Manchester United

16.00: Everton–Crystal Palace

16.00: Nottingham Forest–Leeds United

16.00: Ipswich Town–Sunderland

18.30: Brentford–Tottenham

2026. augusztus 23., vasárnap

15.00: Brighton–Aston Villa

15.00: Manchester City–Bournemouth

17.30: Newcastle United–Liverpool

2026. augusztus 24. hétfő

21.00: Fulham–Chelsea