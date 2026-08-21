Nemzeti Sportrádió

Az Arsenal az esélyes, de vajon összejön a címvédés? – indul a Premier League

KAISER TAMÁSKAISER TAMÁS
2026.08.21. 12:31
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Vajon ismét megkaparintja a PL-trófeát az Arsenal? (Fotó: Getty)
Címkék
Chelsea Manchester United Liverpool Szoboszlai Dominik Spíler Tv Tottenham Hotspur Premier League Manchester City Kerkez Milos Arsenal
Tíz éve indult a Spíler Tv, és tíz éve közvetíti a csatorna a világ legerősebbnek tartott bajnokságát. A Premier League esélyeiről, hogy tud-e duplázni az Arsenal, a Pep Guardiola nélküli Cityről, Szoboszlai Dominikról és Kerkez Milosról, és többek között a Manchester Unitedről faggatta az NSO Tv stábja a két PL-kommentátort, Somos Ákost és Márkus Ádámot.
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PREMIER LEAGUE
1. FORDULÓ
2026. augusztus 21., péntek
21.00: Arsenal–Coventry City
2026. augusztus 22., szombat
13.30: Hull City–Manchester United
16.00: Everton–Crystal Palace
16.00: Nottingham Forest–Leeds United
16.00: Ipswich Town–Sunderland
18.30: Brentford–Tottenham
2026. augusztus 23., vasárnap
15.00: Brighton–Aston Villa
15.00: Manchester City–Bournemouth
17.30: Newcastle United–Liverpool
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21.00: Fulham–Chelsea

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