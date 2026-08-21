Szoboszlai Dominik köré épülhet a megújuló Liverpool



Akkor is zajlik az élet a Liverpoolnál, ha éppen nem történik semmi, csakhogy ez a nyár kifejezetten mozgalmasan alakul. Dióhéjban: edzőváltás a pocsék idényt követően, Szoboszlai Dominik szerződést hosszabbított, átstrukturált tulajdonosi viszonyok, lagymatag szereplés az átigazolási piacon, miközben klublegendák távoztak a keretből, ráadásul további búcsúzásokra lehet számítani, és még Pécsi Ármint is kölcsönadták…

Ez az időszak voltaképpen azóta tart, hogy kilenc, többnyire sikeres idény után Jürgen Klopp 2024-ben távozott a klubtól. A kispadon a helyét Arne Slot vette át, aki az első évében szinte egyetlen játékost sem kapott erősítésként, de megnyerte a bajnokságot, majd tavaly nyáron a világ összes pénzét a keretre fordította az egyesület, de a holland menedzser vezetésével éppen csak beért az ötödik helyre a csapat az elmúlt évtized leggyengébb teljesítményét produkálva. A pocsék idényre az is rányomta a bélyegét, hogy tavaly decemberben a klub valaha volt egyik legjobb játékosa, Mohamed Szalah összerúgta a port Slottal, így végül keveseket lepett meg, hogy az évad után mindketten távoztak Liverpoolból. Június elejére egyértelművé vált, hogy a nyár temérdek munkát és jelentős kihívásokat tartogat a Klopp-érát voltaképpen most lezáró csapat és klub számára.

Fotó: IMAGO/Paul Fritz Tóth Alex januárban szerződött a Bournemouthhoz a Ferencvárostól, a tavaszi szezonban még Andoni Iraola edzette, de az új évadban – amelyben a csapat az Európa-ligában is szerepel – már Marco Rose irányításával játszik.

„Alex szerintem jól teljesített, amikor több percet kapott, a Nottingham ellen kifejezetten meggyőző volt. Úgy érzem, összességében nem láttunk belőle eleget ahhoz, hogy átfogó következtetést vonjunk le, de arra számítok, hogy ebben az idényben több lehetőséget kap – értékelte lapunknak a húszéves magyar középpályást Alexander Smith, a Bournemouth Daily Echo sportrovatának vezetője, aki szerint ígéretesen dolgozott együtt Roséval az elmúlt hónapokban. – Sokat szerepelt a felkészülési időszakban, és talán az egyik legjobb teljesítményt nyújtó játékos volt. Bár nem számítok rá, hogy az idény elején bekerül a kezdőcsapatba, biztosan lesznek lehetőségei, és el tudom képzelni, hogy hatással lesz együttesére. A nyáron kapott játékpercek alapján egyértelmű, hogy Marco Rose kedveli, így legalább csereként rendszeresen számíthat rá, de idővel a kezdőbe is bekerülhet.”

Tóth Alex a Bournemouth öt felkészülési mérkőzése közül négyen pályára lépett, kettőt végigjátszott, kettőn pedig egy-egy félidőre állt be.

A klub ugyan elveszített néhány meghatározó játékost (Marcos Senesi szerződése például lejárt és a Tottenhamnél folytatja, Hamed Traorét pedig a Marseille vitte el), és a sikeredző Andoni Iraola is távozott, ám egyrészt Marco Rose személyében ismét kiváló szakvezető ül a kispadon, másrészt a vezérkar már csaknem hetvenmillió fontot költött a keret megerősítésére.

„Evanilson és Justin Kluivert főszerepet kaphat, különösen az idény elején – folytatta a Bournemouth Daily Echo rovatvezetője. – Mindketten egészségesek, formában vannak, és jó eséllyel ők lesznek az előretolt ékek a Manchester City elleni idénynyitón. Kluivert a korábbiaknál előrébb, kvázi tízes pozícióban játszhat. A Benficától újonnan igazolt António Silva szintén fontos lesz a hátulról szervezendő játékban, és ugyanez igaz James Hillre. Kulcsfontosságú, hogy kettejük között erős, stabil kötelék alakuljon ki. Ami pedig az edzőváltást illeti, mindenki jó véleménnyel van Roséról, emberileg és szakvezetőként egyaránt. Vele inkább fejlődés, mintsem forradalom várható. A játékrendszere alapvetően hasonlít Andoni Iraoláéra, és az átállás eddig kifejezetten zökkenőmentes.”

És hogy miben reménykedhetnek a Bournemouth-szurkolók az idényben?

„A stabil helyezés a középmezőnyben, valamint a jó kupamenetelés – akár a két hazai kupában, akár az Európa-ligában – már sikeres évadnak számítana. Az áhított cél persze megszerezni a Bournemouth történetének első jelentős trófeáját” – összegzett lapunknak Smith. Az első trófeájára hajt a Bournemouth Tóth Alexszel

Mindenekelőtt tehát új edzőre volt szükség. Angol források szerint a vezérkar már a tavasszal elkezdett alternatívákat keresni, és a belső elemzésekben Andoni Iraola neve gyorsan előtérbe került. A Bournemouthban felépített, agresszív, modern futballja pontosan azt a dinamizmust kínálta, amelyet Slot idején elveszített a csapat, és amelyet vissza akart hozni a Liverpool. A „vörösök” nem is haboztak, és június 4-én bejelentették a spanyol szakember érkezését, aki két évre írt alá – így a Bournemouth után ismét együtt dolgozhat Kerkez Milossal.

A döntés mögött fontos szerepet játszott, hogy Iraola alacsonyabb költségvetésű csapatokból (Spanyolországban a Rayo Vallecanóból) maximális teljesítményt tudott kihozni, és a játékosok következetesen dicsérték a taktikai elképzeléseit, valamint a kommunikációját.

A Liverpoolnál várhatóan a 4–2–3–1-es és a 4–3–3-as felállás között váltogat, miközben labda nélkül gyakran 4–4–2-be rendezheti át csapatát. A rendszer lényege az intenzitás: a védelem feljebb tolódik, a letámadások agresszívak, a középpálya gyorsan oldalra zár, a szélső védők pedig óriási lendülettel érkeznek fel az ellenfél tizenhatosához. Iraola együttesei nem a hosszú labdabirtoklást keresik, hanem a területnyerést és az elveszített labda villámgyors megszerzését, míg a támadások ennek megfelelően direkt, kevés passzból épülnek fel. Erre írta a Guardian, hogy a spanyol edző a „szervezett káosz nagymestere”.

Az új rendszer egyik legfőbb ­haszonélvezője Kerkez Milos lehet, aki Iraolával már a ­Bournemouthnál is szoros bizalmi viszonyt épített ki. Mentoráltként kezelte a magyar válogatott védőt, következetesen bízott benne, fejlesztette a játékát, kulcsemberként számolt vele a bal oldalon. Kerkez pontosan érti edzője elvárásait, ritmusát és kommunikációját, így a Liverpoolnál az első, ismerkedő idényét követően most a lehető legjobb helyzet állt elő ahhoz, hogy ismét szintet lépjen.

Fotó: IMAGO/Simon Roe „Szerintem két csapat lesz versenyben a Premier League bajnoki címéért: a címvédő Arsenal, valamint a Liverpool – utóbbinak persze a magyarok miatt szorítok. A „vörösök” új menedzserét, Andoni Iraolát nagyra tartom, úgy érzem, a ­Bournemouth után a Liverpoollal is eredményes lesz. Láthattuk az Arsenalt a Manchester City ellen a múlt héten, nagyon meggyőzően futballozott a Szuperkupa-meccsen. A kerete erős maradt, rendkívül stabilan játszó együttes, sokat jelent, hogy a menedzsere, Mikel Arteta is maradt. A Manchester Citynél viszont távozott két nagyon fontos láncszem: Pep Guardiola a kispadról, Rodri pedig a középpályáról. Mindig szükség van időre ahhoz, hogy a tréner és a csapat megismerje egymást, összekovácsolódjanak, kíváncsi vagyok, Enzo Maresca mire lesz képes a Citynél: a keret azért a spanyol középpályás nélkül is bivalyerős. A Manchester United is megmutatta az utóbbi hónapokban, hogy tud jól játszani. A feljutók? A Coventry nyerte meg a Championshipet, csapatszinten a legjobb, a második Ipswich ellen pedig futballoztam is, képzett, kiváló játékosok alkotják. A harmadik feljutó a Hull: hihetetlen, hogy két idénnyel korábban majdnem kiesett a Championshipből, a huszonegyedik helyen végzett, s gyakorlatilag ugyanazzal a kerettel feljutott a Premier League-be… Talán neki lesz a legnehezebb feladat benn maradni a bajnokságban. Ami engem illet: szerencsére megfelelően alakul a felépülésem a decemberi térdszalagszakadásom és a február közepi műtétem után. Hétfőn voltam a hat hónapos kontrollon, mindent rendben találtak. Az egyenes irányú futást már hetven-nyolcvan százalékosan végezhetem, az oldalirányút még csak óvatosan. Sokat dolgozunk azon, hogy a mozgásom minősége megfelelő legyen, napi hat kilométert kell teljesítenem. Ha minden jól megy, november közepén már ott lehetek a Portsmouth keretében és kaphatnék is néhány percet, de ez attól is függ, hogyan reagál a lábam az egyre erősödő terhelésre a következő három hónapban. Az orvosok azt mondták, talán már korábban jobban érzem majd magam, de mindenképpen azt tanácsolják, hogy várjuk meg a műtét utáni kilenc hónapot, mert a tapasztalatok szerint akkor lényegesen kisebb a visszasérülés esélye.” NS-SZAKÉRTŐ: KOSZNOVSZKY Márk, az angol másodosztályú Portsmouth játékosa

Andoni Iraola (Fotó: AFP)

A Mersey-partiak másik magyarjának, Szoboszlai Dominiknak ez már az előző évadban sikerült – az év toronymagasan legjobb játékosának számított –, nem csoda, hogy az új edző kinevezése után a klub prioritása az volt, hogy a magyar légiós végre aláírja a szerződéshosszabbítást, ami nem pusztán adminisztratív lépés, hanem egyértelmű üzenet volt a Liverpool jövőképéről. Július derekán szignózta új, hosszú távú megállapodását, amely 2031-ig köti az Anfieldhez, és amellett, hogy a keret egyik legjobban fizetett játékosává tette, vezetői képességei, terhelhetősége és példamutatása miatt a csapatkapitány-helyettesi szerep is rá várhat a következő évben-években. Iraola egyelőre nem nevezte meg, kik kaphatják meg a karszalagot Virgil van Dijk után, de beszédes, hogy a nyári felkészülési időszakban, a holland védő távollétében Szoboszlaira került. Hogy milyen poszton játszatja Iraola, egyelőre kérdéses, de az eddig látottak alapján inkább szűrőként, mint támadó középpályásként kaphat szerepet, és kis szerencsével a jobb oldali védő szerepkörbe már nem kell visszahúzódnia.

A Liverpool számára a hosszabbítás fontos stratégiai lépés – Szoboszlai Dominik pedig karrierje három legszebb pillanata közé sorolta –, a keret átalakulása közepette ugyanis olyan játékost kötött magához, aki köré újra fel lehet építeni a széthullott gárdát. Merthogy a keret, amely a kispadon már tavaly rövidnek tűnt, olyan korszakos játékosokat veszített el, mint Mohamed Szalah és Andrew Robertson, ráadásul Ibrahima Konaté szintén ingyen távozott az Anfieldből. A világbajnokság végéig csak Víctor Munoz érkezett a bal szélre, igaz, a januárban szerződtetett középső védő, Jérémy Jacquet helye már biztos volt az idényre. Augusztusban a középhátvéd Ronald Araújo csatlakozott kölcsönben a Barcelonától, de a beharangozott nagy nevek, élükön Bradley Barcolával – lapzártánkig – csak nem írtak alá. Közben Curtis Jones fél lábbal már az Interben van, ráadásul Federico Chiesa, Cody Gakpo és Alexis Mac Allister maradása sem biztos. Jóllehet tavaly csak a kispadig jutott a nagycsapatnál, Pécsi Ármin is távozott a keretből: a magyar kapus az osztrák Hartberghez ment kölcsönbe. A Premier League nyári átigazolási időszaka szeptember 1-jén, magyar idő szerint éjfélkor zárul, és az utolsó napok alighanem mozgalmasak lesznek Liverpoolban.

Végül, de nem utolsósorban meg kell említeni, hogy a klubnál jelentős intézményi változások is történtek a nyáron. A tulajdonos Fanway Sports Group (FSG) kisebbségi tulajdonrészt (1.65 milliárd fontért harminc százalékot) értékesített az újonnan létrehozott konzorcium, az 1892 Holdings számára, ami a Liverpool modern kori történetének egyik legfontosabb üzleti lépése lett. A konstrukció lényege, hogy az FSG megtartotta a klub többségi irányítását, miközben friss tőkét vont be a hosszú távú fejlesztésekhez. Az 1892 mögött a világ leggazdagabbjai közé tartozó befektetők állnak (például Jeff Bezos), akik kifejezetten sportportfólió-bővítést kerestek, és a Liverpool globális márkaértéke miatt stratégiai belépési pontot láttak benne. A megállapodás nem jelentett hatalmi átrendeződést, az FSG továbbra is operatív kontrollt gyakorol, az új partner pedig pénzügyi stabilitást és növekedési potenciált biztosít, de első körben semmi esetre sem lehet arra számítani, hogy a keretépítésre fordítanák az újonnan érkező tőkeinjekciót.

A Liverpoolnál tehát zajlik az élet, vasárnap pedig már ­Newcastle-ban kell helytállni a Premier League első fordulójában – mondani sem kell, a minimális elvárás ismét a BL-indulás kiharcolása.

Fotó: GLYN KIRK Az új PL-idény első mérkőzését a címvédő játssza: az Emiratesben az Arsenal a frissen feljutó Coventryt fogadja. Az „ágyúsok” 2004 óta először értek fel a csúcsra, és 1935 után most először védhetnék meg elsőségüket. Mikel Arteta menedzser csapata kimagaslik a mezőnyből, és nemcsak azért, mert a spanyol tréner hat és fél éve építkezhet nyugodtan, hanem mert a londoniaknál a tengernyi pénzt jól megalapozott keretépítési politika révén költik el. A kihívók közül a Liverpool újraépíti önmagát, a Manchester City Pep Guardiola távozásával szinte a nulláról kezdi, a Manchester United több mint egy évtizede intézményes válságban van, a Chelsea egy ideje nem több játékostemetőnél, az Aston Villa, Newcastle, Tottenham hármas bármit elérhet, de ugyanúgy össze is omolhat, a többiek pedig egyszerűen túl kicsik a meglepetéshez. Ha mindehhez hozzávesszük, hogy kilenc (!) csapat (­Bournemouth, Chelsea, Crystal Palace, Fulham, Ipswich Town, Liverpool, Manchester City, Newcastle United, Nottingham Forest) is új edzővel kezdi az idényt, valóban óriási meglepetés lenne, ha a május 30-i záráskor nem az Arsenal állna a tabella első helyén. Kimagaslik a mezőnyből a címvédő Arsenal

PREMIER LEAGUE

1. FORDULÓ

2026. augusztus 21., péntek

21.00: Arsenal–Coventry City

2026. augusztus 22., szombat

13.30: Hull City–Manchester United

16.00: Everton–Crystal Palace

16.00: Nottingham Forest–Leeds United

16.00: Ipswich Town–Sunderland

18.30: Brentford–Tottenham

2026. augusztus 23., vasárnap

15.00: Brighton–Aston Villa

15.00: Manchester City–Bournemouth

17.30: Newcastle United–Liverpool

2026. augusztus 24. hétfő

21.00: Fulham–Chelsea