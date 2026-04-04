Távozik a Newcastle-től a kétszeres Eb-ezüstérmes védő – hivatalos

P. GY. B. P. GY. B.
2026.04.04. 13:19
Trippier négy és fél év után távozik a Newcastle csapatától (Fotó: Getty Images)
Newcastle United Kieran Trippier Premier League
Az angol labdarúgó-bajnokságban (Premier League) szereplő Newcastle United a hivatalos oldalán jelentette be, hogy szerződése lejártával a nyáron távozik Kieran Trippier.

Kieran Trippier 2022 januárjában, a szaúdi tulajdonosok első igazolásaként érkezett Newcastle-be, és tagja volt a Ligakupa-győztes csapatnak, ráadásul ebben az időszakban kétszer a BL-be is eljutottak az észak-angliaiak.

A jobbhátvéd köszönetet mondott a klubnak, a csapattársaknak és a szurkolóknak a támogatásért. Külön kiemelte még Eddie Howe vezetőedzőt, akivel korábban a Burnley-nél is együtt dolgozott.

A 35 éves labdarúgó 54-szer játszott az angol A-válogatottban, tagja volt a 2020-as (amit a COVID miatt csak a következő évben rendeztek meg) és a 2024-es Eb-keretnek, a háromoroszlánosok mind a kétszer döntőig jutottak, de előbb Olaszország, utóbb Spanyolország ellen maradtak alul.

A Newcastle színeiben 157 tétmeccsen szerepelt eddig, ezeken négyszer talált be.

 

Legfrissebb hírek

Újra csapattársaival edzhet a liverpooli Alexander Isak

Angol labdarúgás
2026.04.02. 09:09

Az angol labdarúgás történetének legnagyobb veszteségét jelentette be a Chelsea

Angol labdarúgás
2026.04.01. 17:50

Ki pótolhatja idén nyártól Mohamed Szalahot Liverpoolban?

Angol labdarúgás
2026.03.30. 08:43

Premier League: az infláció mértékével emeli jegyárait a Liverpool

Angol labdarúgás
2026.03.26. 12:05

A Bild szerint Xabi Alonso készen áll, nyártól ő irányíthatja a Liverpoolt

Angol labdarúgás
2026.03.25. 20:41

Folytatódott a Spurs mélyrepülése, közvetlen riválistól kapott ki

Angol labdarúgás
2026.03.22. 17:17

Hiába vezetett, a Newcastle az idényben másodszor is kikapott a Sunderlandtől

Angol labdarúgás
2026.03.22. 15:10

Kerkez Milos: Ha nincs meg a három pont, nem sokat ér a gólom

Angol labdarúgás
2026.03.22. 13:44
Ezek is érdekelhetik