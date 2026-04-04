Távozik a Newcastle-től a kétszeres Eb-ezüstérmes védő – hivatalos

Kieran Trippier 2022 januárjában, a szaúdi tulajdonosok első igazolásaként érkezett Newcastle-be, és tagja volt a Ligakupa-győztes csapatnak, ráadásul ebben az időszakban kétszer a BL-be is eljutottak az észak-angliaiak.

A jobbhátvéd köszönetet mondott a klubnak, a csapattársaknak és a szurkolóknak a támogatásért. Külön kiemelte még Eddie Howe vezetőedzőt, akivel korábban a Burnley-nél is együtt dolgozott.

A 35 éves labdarúgó 54-szer játszott az angol A-válogatottban, tagja volt a 2020-as (amit a COVID miatt csak a következő évben rendeztek meg) és a 2024-es Eb-keretnek, a háromoroszlánosok mind a kétszer döntőig jutottak, de előbb Olaszország, utóbb Spanyolország ellen maradtak alul.

A Newcastle színeiben 157 tétmeccsen szerepelt eddig, ezeken négyszer talált be.