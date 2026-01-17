PL: Manchester United–Manchester City

Nemzeti Sportrádió

2026.01.17. 13:20
Fotó: Getty Images
Manchester United Premier League Manchester City
Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 22. fordulójának nyitó mérkőzése egyben a legjobban várt összecsapás is. Kövesse élőben nálunk a 198. manchesteri derbi alakulását, percről percre!

ANGOL PREMIER LEAGUE
22. FORDULÓ
Manchester United–Manchester City 0–0
Manchester, Old Trafford. Vezeti: A. Taylor
United: Lammens – Dalot, Maguire, Li. Martínez, Shaw – Casemiro, Mainoo – Diallo, B. Fernandes, Dorgu – Mbeumo. Vezetőedző: Michael Carrick
City: Donnarumma – R. Lewis, Khusanov, Alleyne, Aké – Rodri – Semenyo, Foden, B. Silva, Doku – Haaland. Vezetőedő: Pep Guardiola

 

