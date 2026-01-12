Nemzeti Sportrádió

FA-kupa: Liverpool–Barnsley

2026.01.12. 20:34
Szoboszlai hatalmas gólt lőtt a Barnsley kapujába (Fotó: Getty Images)
Az angol FA-kupa 3. fordulójában a Liverpool hazai pályán fogadja a harmadosztályú Barnsleyt. A továbbjutás egy mérkőzésen dől el. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!

 

ANGOL FA-KUPA
3. FORDULÓ
A LEGJOBB 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT
LIVERPOOL–BARNSLEY (III.) 2–1 (2–1) – élőben az NSO-n!
Liverpool, Anfield Road, 20.45 (TV: Spíler1 TV). Vezeti: Hallam
LIVERPOOL: Mamardasvili – J. Frimpong, J. Gomez, Van Dijk, A. Robertson – C. Jones, A. Mac Allister – Ngumoha, Szoboszlai, Gakpo – Chiesa. Menedzser: Arne Slot
BARNSLEY: M. Cooper – O'Keeffe, Sheperd, De Gevigney, Ogbeta – A. Phillips, Bland – Yoganathan, Keillor-Dunn, T. Watson – Cleary. Menedzser: Conor Hourihane
Gólszerző: Szoboszlai (9.), Frimpong (36.), ill. A. Phillips (40.)

Cikkünk folyamatosan frissül...

PERCRŐL PERCRE

 

