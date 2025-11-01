Nemzeti Sportrádió

Az Arsenal bajnoki címe és sok-sok pontazonosság – ezt jósolják a PL-ben

2025.11.01. 09:37
Révbe érhet Mikel Arteta munkája (Fotó: Getty Images)
A sportstatisztikai elemzéseiről ismert Opta nyilvánosságra hozta számítását a Premier League idényének várható végső sorrendjéről. A modell szerint az Arsenal 80 ponttal zárna az első helyen, ezzel megszerezve a bajnoki címet. Az előrejelzést a Sky Sports is ismertette.

A második és harmadik helyen a Manchester City és a Liverpool végezne, egyaránt 69 ponttal. A „vörösök” tehát várhatóan összeszedik magukat a modell szerint, pedig az angol lapok egyre többet kritizálják Arne Slot vezetőedző munkáját – az esetleges menesztés is felmerült már.

A Liverpool Echo a következőket írja: „Miután csapata az előző hét mérkőzésén hat vereséget szenvedett el, egyre nagyobb a nyomás a hollandon – legalábbis a klubon kívülről érkező nyomás. A fogadóirodáknak nem kellett sok idő, hogy tovább csökkentsék az oddsot arra, hogy a Liverpool vezetőedzője elveszíti állását. És ha a közösségi médiában uralkodó konszenzust felhasználták volna az Anfieldben a vezetői döntésekhez, Slot talán már megkapta volna a selyemzsinórt.”

A negyedik pozíciót a Chelsea szerezné meg 60 ponttal, ugyanannyit gyűjtve, mint az ötödik helyen záró Aston Villa.


A középmezőnyben a Bournemouth és a Newcastle United 59 ponttal az ötödik és hatodik helyen zárna, míg a Tottenham Hotspur 58 ponttal a nyolcadik, a Manchester United pedig 57 ponttal a tizedik helyre kerülne.

A kiesőzónában az Opta szerint a Nottingham Forest (37 pont), a West Ham United (33 pont) és a Wolverhampton Wanderers (29 pont) zárna a tabella utolsó három helyén, így ők búcsúznának az élvonaltól.

Az előrejelzés az Opta statisztikai modelljein alapul, amelyek az idény eddigi adatait és teljesítménymutatóit veszik figyelembe.

ANGOL PREMIER LEAGUE
10. FORDULÓ
Szombat
16.00: Brighton & Hove Albion–Leeds United
16.00: Burnley–Arsenal (Tv: Match4)
16.00: Crystal Palace–Brentford
16.00: Fulham–Wolverhampton
16.00: Nottingham Forest–Manchester United (Tv: Spíler1)
18.30: Tottenham Hotspur–Chelsea (Tv: Match4)
21.00: Liverpool–Aston Villa (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
Vasárnap
15.00: West Ham United–Newcastle United
17.30: Manchester City–AFC Bournemouth (Tv: Spíler1)
Hétfő
21.00: Sunderland–Everton (Tv: Match4)

1. Arsenal971116–3+13 22 
2. Bournemouth953116–11+5 18 
3. Tottenham952217–7+10 17 
4. Sunderland952211–7+4 17 
5. Manchester City951317–7+10 16 
6. Manchester United951315–14+1 16 
7. Liverpool95416–14+2 15 
8. Aston Villa94329–8+1 15 
9. Chelsea942317–11+6 14 
10. Crystal Palace934212–9+3 13 
11. Brentford941414–1413 
12. Newcastle93339–8+1 12 
13. Brighton & Hove Albion933314–15–1 12 
14. Everton93249–12–3 11 
15. Leeds United93249–14–5 11 
16. Burnley931512–17–5 10 
17. Fulham92259–14–5 
18. Nottingham Forest91265–17–12 
19. West Ham91177–20–13 
20. Wolverhampton9277–19–12 
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA

 

 

