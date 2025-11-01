Az Arsenal bajnoki címe és sok-sok pontazonosság – ezt jósolják a PL-ben

A második és harmadik helyen a Manchester City és a Liverpool végezne, egyaránt 69 ponttal. A „vörösök” tehát várhatóan összeszedik magukat a modell szerint, pedig az angol lapok egyre többet kritizálják Arne Slot vezetőedző munkáját – az esetleges menesztés is felmerült már.

A Liverpool Echo a következőket írja: „Miután csapata az előző hét mérkőzésén hat vereséget szenvedett el, egyre nagyobb a nyomás a hollandon – legalábbis a klubon kívülről érkező nyomás. A fogadóirodáknak nem kellett sok idő, hogy tovább csökkentsék az oddsot arra, hogy a Liverpool vezetőedzője elveszíti állását. És ha a közösségi médiában uralkodó konszenzust felhasználták volna az Anfieldben a vezetői döntésekhez, Slot talán már megkapta volna a selyemzsinórt.”

A negyedik pozíciót a Chelsea szerezné meg 60 ponttal, ugyanannyit gyűjtve, mint az ötödik helyen záró Aston Villa.



A középmezőnyben a Bournemouth és a Newcastle United 59 ponttal az ötödik és hatodik helyen zárna, míg a Tottenham Hotspur 58 ponttal a nyolcadik, a Manchester United pedig 57 ponttal a tizedik helyre kerülne.

A kiesőzónában az Opta szerint a Nottingham Forest (37 pont), a West Ham United (33 pont) és a Wolverhampton Wanderers (29 pont) zárna a tabella utolsó három helyén, így ők búcsúznának az élvonaltól.

Az előrejelzés az Opta statisztikai modelljein alapul, amelyek az idény eddigi adatait és teljesítménymutatóit veszik figyelembe.

