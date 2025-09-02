Végül nem Sallaiékhoz, de távozott a Man. City legsikeresebb kapusa – hivatalos

A Fenerbahce kedd reggeli közleménye szerint Ederson Moraes hamarosan átesik az orvosi vizsgálatokon, majd aláírja az átigazolásához szükséges dokumentumokat. Fabrizio Romano szerint a török klub 13 millió eurót fizet a brazil válogatott kapusért. Ederson iránt a Sallai Rolandot is foglalkoztató Galatasaray is érdeklődött.



Ederson 2017 nyarán csatlakozott a Manchester Cityhez, amellyel minden lehetséges trófeát megnyert, beleértve a legrangosabb európai kupasorozatot, a Bajnokok Ligáját is. A Premier League-ben hatszor ért csúcsra a csapattal, háromszor pedig a sorozat Aranykesztyűjét is megkapta.

Az nyílt titok, hogy a manchesteriek az Európa-bajnok Gianluigi Donnarummával pótolják Edersont, de James Traffordra is számíthat Pep Guardiola vezetőedző.