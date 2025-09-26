Új szerződést írt alá a Man. City berobbanó akadémistája

Nico O’Reilly nyolcéves korában került a Manchester City akadémiájára, amelynek végigjárta a korosztályos gárdáit – az U18-asoknál sokáig a kapitányi karszalagot is viselhette. Az előző idényben 27 mérkőzésen szerepelt az első csapatban, és öt gólt szerzett.

A fiatal középpályás – aki Pep Guardiola legnagyobb örömére balhátvédként is bevethető – szerint az új szerződés különleges pillanat számára és családja számára is, de hangsúlyozza, hogy ez csak a kezdete a karrierjének: „Szeretném mindennap fejleszteni magam, és a lehető legjobb futballistává válni.”

A Manchester City sportigazgatója, Hugo Viana kiemelte, hogy O’Reilly példakép az akadémia többi játékosa számára, és hosszú, sikeres pályafutás előtt áll. „Technikailag magabiztos, intelligens és remekül olvassa a játékot. Rengeteg lehetőség van még benne” – mondta.