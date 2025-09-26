Nemzeti Sportrádió

Új szerződést írt alá a Man. City berobbanó akadémistája

R. D. P.R. D. P.
Vágólapra másolva!
2025.09.26. 19:21
null
Cole Palmer elengedése után nem esnek ugyanabba a hibába Pep Guardioláék (Fotó: Manchester City)
Címkék
Nico O'Reilly Manchester City szerződéshosszabbítás
Az angol labdarúgó-bajnokságban (Premier League) szereplő Manchester City a hivatalos honlapján bejelentette, hogy 2030-ig meghosszabbította Nico O’Reilly szerződését. A fiatal játékos az elmúlt egy évben kiemelkedő teljesítményt nyújtott, miután 2024-ben a Community Shield-meccsen debütált a felnőttcsapatban.

Nico O’Reilly nyolcéves korában került a Manchester City akadémiájára, amelynek végigjárta a korosztályos gárdáit – az U18-asoknál sokáig a kapitányi karszalagot is viselhette. Az előző idényben 27 mérkőzésen szerepelt az első csapatban, és öt gólt szerzett.

A fiatal középpályás – aki Pep Guardiola legnagyobb örömére balhátvédként is bevethető – szerint az új szerződés különleges pillanat számára és családja számára is, de hangsúlyozza, hogy ez csak a kezdete a karrierjének: „Szeretném mindennap fejleszteni magam, és a lehető legjobb futballistává válni.”

A Manchester City sportigazgatója, Hugo Viana kiemelte, hogy O’Reilly példakép az akadémia többi játékosa számára, és hosszú, sikeres pályafutás előtt áll. „Technikailag magabiztos, intelligens és remekül olvassa a játékot. Rengeteg lehetőség van még benne” – mondta.

Nico O'Reilly Manchester City szerződéshosszabbítás
Legfrissebb hírek

Guardiola: Senki nem hisz nekem, de hihetetlenül optimista és pozitív vagyok

Angol labdarúgás
4 órája

A Manchester City, a Newcastle, a Tottenham és az Arsenal is továbbjutott a Ligakupában

Angol labdarúgás
2025.09.24. 22:51

NS-infó: a Liverpool jelezte, hosszabbítana Szoboszlaival – még ebben az idényben

Angol labdarúgás
2025.09.23. 11:55

Guardiola az Arsenal elleni döntetlenről: „Lesz.rom az eredményt, csak lássam a tüzet a csapatban”

Angol labdarúgás
2025.09.22. 07:50

Martinelli a 93. percben átemelte a labdát Donnarummán, az Arsenal egy pontot tartott otthon a Man. City ellen

Angol labdarúgás
2025.09.21. 19:35

Az Arsenalnak áll a zászló a vasárnapi rangadón

Angol labdarúgás
2025.09.21. 10:30

Guardiola: Ha az Arsenal vagy a Liverpool lesz a bajnok, az csak a költekezésnek köszönhető, ugye?

Angol labdarúgás
2025.09.20. 10:15

Húsz éve rajtolt a Barcelona idegenbeli győzelemmel a BL-ben

Bajnokok Ligája
2025.09.19. 13:35
Ezek is érdekelhetik