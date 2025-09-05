Nemzeti Sportrádió

„Szoboszlai Alexander-Arnolddá változtatta magát; emlékeztet Milnerre”

2025.09.05. 18:36
Szoboszlai Dominikot James Milnerhez hasonlították (Fotó: Getty Images)
légiósok Liverpool Szoboszlai Dominik angol foci Premier League
Mint ismert, kiváló formában van a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik, akit a meccs emberének is megválasztottak az angol élvonalban címvédő Liverpool legutóbbi két bajnokiján. Az Arsenal elleni csúcsrangadón győztes gólt szerző magyar középpályást világszerte dicsérik – így tett a The Joy of Football (A labdarúgás élvezete) nevű podcast két műsorvezetője is.

„Szoboszlai Dominik átváltoztatta magát Trent Alexander-Arnolddá, hogy megnyerjen egy rendkívül fontos mérkőzést a Liverpoolnak” – mondta a The Joy of Football nevű podcast társházigazdája, a Sky Sportsnál 1990 és 2023 között kommentátorként dolgozó Martin Tyler, akit 2003-ban az azt megelőző évtized legjobb kommentátorának választottak Angliában (és egyébként 2005 és 2019 között a FIFA játéknak is ő volt a hangja).

„Az emberek azt mondják, nem volt egy káprázatos mérkőzés, de ha abból a szempontból nézzük, hogy hogyan szereznek gólt (a csapatok), akkor érthető, miért nem volt akciógól. A védekezés fantasztikus volt, a kapusteljesítmény szintén. És a szabadrúgás… Azt hiszem, ha egyetlen módja van annak, hogy ilyen távolságból megverd David Rayát, akkor ő megtalálta azt az egyet. Megváltoztak a jobbhátvédekkel kapcsolatos körülmények. Hiányzik egy? Tegyél be helyére egy középpályást. James Milner is játszott jobbhátvédként, pedig szívesebben volt középpályás” – méltatta Szoboszlai Dominikot Tyler, akinek partnere, Neil Barnett úgy fogalmazott: „Szoboszlai emlékeztet a Milner féle hozzáállásra. Amikor a kedvenc pozíciójából jobbhátvédre váltott, azt mondta: ki tudja hozni ebből a legtöbbet” – jegyezte meg Barnett.

 

 

Ezek is érdekelhetik