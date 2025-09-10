Nemzeti Sportrádió

Szerződése lejártával távozott, most újra aláírt a kapus a WHU-hoz

D. S. B.D. S. B.
2025.09.10. 17:40
Lukasz Fabianski júliusban távozott, most visszatért a West Hamhez (Fotó: Getty Images)
angol foci Lukasz Fabianski West Ham United Premier League
Noha az előző idényben az angol élvonalbeli West Ham United nem kínált neki új szerződést, így annak lejártával távozott, mégis marad a csapatnál az 57-szeres lengyel válogatott Lukasz Fabianski.

A 2007 óta a szigetországban légióskodó kapus az Arsenal és a Swansea után 2018-ban szerződött a West Hamhez, amelynek kapuját minden sorozatot figyelembe véve 216 mérkőzésen védte, ezek közül 55 találkozón nem kapott gólt.

A már 40 éves lengyel kapusnak az előző idényben viszonylag sok játéklehetőség jutott Alphonse Areola mellett, 17 találkozón védhette a WHU kapuját, ennek ellenére a klub nem kínált neki új szerződést, így Fabianski 2025. július 1-jével távozott a csapattól, azóta szabadon igazolható volt.

A West Ham most honlapján közölte, hogy a lengyel kapus mégis marad a csapatnál, a 2025–2026-os idény végéig írtak alá vele.

„Nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy visszatérhettem, mert rendkívül sokat jelent számomra ez a klub. Nagy a tapasztalatom, szóval úgy gondolom, hasznos lehetek. Természetesen továbbra is ugyanúgy fogok dolgozni, ahogy eddig, és remélem, jó szinten vagyok, de megértem, hogy most teljesen más a szerepem” – fogalmazott a lengyel válogatott kapus a klub honlapjának

 

