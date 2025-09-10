Szerződése lejártával távozott, most újra aláírt a kapus a WHU-hoz

A 2007 óta a szigetországban légióskodó kapus az Arsenal és a Swansea után 2018-ban szerződött a West Hamhez, amelynek kapuját minden sorozatot figyelembe véve 216 mérkőzésen védte, ezek közül 55 találkozón nem kapott gólt.

A már 40 éves lengyel kapusnak az előző idényben viszonylag sok játéklehetőség jutott Alphonse Areola mellett, 17 találkozón védhette a WHU kapuját, ennek ellenére a klub nem kínált neki új szerződést, így Fabianski 2025. július 1-jével távozott a csapattól, azóta szabadon igazolható volt.

A West Ham most honlapján közölte, hogy a lengyel kapus mégis marad a csapatnál, a 2025–2026-os idény végéig írtak alá vele.

„Nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy visszatérhettem, mert rendkívül sokat jelent számomra ez a klub. Nagy a tapasztalatom, szóval úgy gondolom, hasznos lehetek. Természetesen továbbra is ugyanúgy fogok dolgozni, ahogy eddig, és remélem, jó szinten vagyok, de megértem, hogy most teljesen más a szerepem” – fogalmazott a lengyel válogatott kapus a klub honlapjának.