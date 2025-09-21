Nemzeti Sportrádió

Szuperliga: Csukaricski–Topolya

2025.09.21. 18:03
Fotó: FK TSC
FK TSC Csukaricski Topolya SC szerb Szuperliga
A szerb Szuperliga 9. fordulójában a Csukaricski a Topolyai SC-t fogadja – élőben az NSO-n!

 

SZERB SZUPERLIGA
9. FORDULÓ
Csukaricski–Topolyai SC 3–1 (2–1) – élőben az NSO-n!
Belgrád, Csukaricsi Stadion. V: Pavle Ilics
Csukaricski: Kalicsanin – A. Sztojanovics (Tosics, 63.), S. Sissoko, Tomovics, L. Sztojanovics – Docics, Matijasevics – Miladinovics, Djokovics, Nikcsevics – Tedics. Vezetőedző: Milan Lesnjak
A kispadon: N. Mirkovics (k.), Cvetkovics, Jovancsics, Mijailovics, Marszenics, Tufegdzsics, Vadze, Aboubacar Cisse, Mbong, Pavkov
Topolya: Szimics – Krsztics (Dimoszki, a szünetben), Degenek, Capan, Sztefan Jovanovics – Jovicsics, Sztancsics (Mladenovics, 62.) – Szavics (Mboungou, 62.), Szasa Jovanovics (Mezei, 62.), Todoroszki – B. Petrovics. Vezetőedző: Darije Kalezics
A kispadon: Pantelin (k.), Jorgics, Urosevics, Miloszavics, Singh
Gólszerző: S. Sissoko (24.), Tedics (29. – 11-esből), Miladinovics (56.), ill. Szasa Jovanovics (14.)

 

