Nemzeti Sportrádió

Guardiola: Ha az Arsenal vagy a Liverpool lesz a bajnok, az csak a költekezésnek köszönhető, ugye?

P. K.P. K.
Vágólapra másolva!
2025.09.20. 10:15
null
AFPJosep Gjardiola csapat hétközi BL-meccsén, melyen 2–0 -ra nyertek otthon a Napoli ellen (Fotó: AFP)
Címkék
Liverpool Arsenal Josep Guardiola Arne Slot Manchester City
A Manchester City labdarúgócsapatának menedzsere, Josep Guardiola az Arsenal elleni vasárnapi rangadót megelőző sajtótájékoztatón ironikusan arról beszélt, ha Mikael Arteta csapata bajnok lesz a Premier League-ben, az nem a sok munkának lesz köszönhető…

 

 

A Manchester Cityt az elmúlt években, amikor bajnoki címeket nyert, gyakran érte az a kritika, hogy csak a nagy költekezésnek, az „összevásárolt” keretnek köszönheti a sikereit. A csapat menedzsere, Josep Guardiola most a tabella első két helyén álló Liverpool, Arsenal páros kapcsán beszélt ugyanerről a vasárnapi Arsenal–Manchester City rangadó előtt.

Ha Mikael Arteta barátom csapata bajnoki címert nyer a Premier League-ben, az a költekezések miatt lesz, nem azért, mert ő sokat dolgozott. A Liverpoolra is igaz ez. Ha Arne Slot újra megnyeri csapatával a bajnokságot, akkor az annak köszönhető, hogy ő sokat költött ebben az évben, ugye? Ez nem csak a Manchester Cityvel történhet meg, ugye?” – tette fel a kérdést Guardiola, majd meg is válaszolta magának. 

Mindenki ugyanazt csinálja. Hosszú ideje minden klub azt csinál, amit akar, de minket éveken keresztül teljesen másként kezeltek, miközben mindenki más annyit költött, amennyit akart.” 

A Premier League 5. fordulójában a Manchester City hat ponttal a 8. helyről várja a kilenc ponttal 2. Arsenal elleni vasárnapi mérkőzést.

ANGOL PREMIER LEAGUE
5. FORDULÓ
Szombat
13.30: Liverpool–Everton (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
16.00: Brighton & Hove Albion–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)
16.00: Burnley–Nottingham Forest
16.00: West Ham United–Crystal Palace
16.00: Wolverhampton–Leeds United
18.30: Manchester United–Chelsea (Tv: Match4)
21.00: Fulham–Brentford (Tv: Spíler1)

Vasárnap
15.00: AFC Bournemouth–Newcastle United
15.00: Sunderland–Aston Villa (Tv: Spíler1)
17.30: Arsenal–Manchester City (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. Liverpool449–4+512
  2. Arsenal4319–1+89
  3. Tottenham4318–1+79
  4. Bournemouth4316–5+19
  5. Chelsea4229–3+68
  6. Sunderland42115–3+27
       Everton42115–3+27
  8. Manchester City4228–4+46
  9. Crystal Palace4134–1+36
10. Newcastle41213–305
11. Fulham41213–4–15
12. Brentford41125–7–24
13. Brighton & Hove Albion41124–6–24
14. Manchester United41124–7–34
15. Nottingham Forest41124–8–44
16. Leeds United41121–6–54
17. Burnley4134–7–33
18. West Ham4134–11–73
19. Aston Villa4220–4–42
20. Wolverhampton442–9–70



 

 

Liverpool Arsenal Josep Guardiola Arne Slot Manchester City
Legfrissebb hírek

Arne Slot: Nem szerencsés, hogy kétgólos előnyöket adunk le

Angol labdarúgás
3 órája

Csettintős gólöröm, városi derbi, beilleszkedés – páros interjút adott Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos

Angol labdarúgás
13 órája

Húsz éve rajtolt a Barcelona idegenbeli győzelemmel a BL-ben

Bajnokok Ligája
22 órája

Conte elmondta, miért cserélte le De Bruynét, a szurkolók nagy része kiakadt a döntésen

Bajnokok Ligája
Tegnap, 10:52

Mérkőzéseket dönt el a Liverpoolban Szoboszlai Dominik

Bajnokok Ligája
Tegnap, 6:40

A csendes hős – Thury Gábor jegyzete

Bajnokok Ligája
Tegnap, 6:39

Dupla Tízes: rosszul játszik (?), mégis tarol eddig a Liverpool

Angol labdarúgás
2025.09.18. 18:05

Szoboszlai Dominik „százados” lett Liverpoolban, mutatjuk a legfontosabb mérföldköveket – galéria

Angol labdarúgás
2025.09.18. 17:16
Ezek is érdekelhetik