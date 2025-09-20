Guardiola: Ha az Arsenal vagy a Liverpool lesz a bajnok, az csak a költekezésnek köszönhető, ugye?

A Manchester Cityt az elmúlt években, amikor bajnoki címeket nyert, gyakran érte az a kritika, hogy csak a nagy költekezésnek, az „összevásárolt” keretnek köszönheti a sikereit. A csapat menedzsere, Josep Guardiola most a tabella első két helyén álló Liverpool, Arsenal páros kapcsán beszélt ugyanerről a vasárnapi Arsenal–Manchester City rangadó előtt.

„Ha Mikael Arteta barátom csapata bajnoki címert nyer a Premier League-ben, az a költekezések miatt lesz, nem azért, mert ő sokat dolgozott. A Liverpoolra is igaz ez. Ha Arne Slot újra megnyeri csapatával a bajnokságot, akkor az annak köszönhető, hogy ő sokat költött ebben az évben, ugye? Ez nem csak a Manchester Cityvel történhet meg, ugye?” – tette fel a kérdést Guardiola, majd meg is válaszolta magának.

„Mindenki ugyanazt csinálja. Hosszú ideje minden klub azt csinál, amit akar, de minket éveken keresztül teljesen másként kezeltek, miközben mindenki más annyit költött, amennyit akart.”

A Premier League 5. fordulójában a Manchester City hat ponttal a 8. helyről várja a kilenc ponttal 2. Arsenal elleni vasárnapi mérkőzést.

ANGOL PREMIER LEAGUE

5. FORDULÓ

Szombat

13.30: Liverpool–Everton (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

16.00: Brighton & Hove Albion–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)

16.00: Burnley–Nottingham Forest

16.00: West Ham United–Crystal Palace

16.00: Wolverhampton–Leeds United

18.30: Manchester United–Chelsea (Tv: Match4)

21.00: Fulham–Brentford (Tv: Spíler1)

Vasárnap

15.00: AFC Bournemouth–Newcastle United

15.00: Sunderland–Aston Villa (Tv: Spíler1)

17.30: Arsenal–Manchester City (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

AZ ÁLLÁS M Gy D V L–K Gk P 1. Liverpool 4 4 – – 9–4 +5 12 2. Arsenal 4 3 – 1 9–1 +8 9 3. Tottenham 4 3 – 1 8–1 +7 9 4. Bournemouth 4 3 – 1 6–5 +1 9 5. Chelsea 4 2 2 – 9–3 +6 8 6. Sunderland 4 2 1 1 5–3 +2 7 Everton 4 2 1 1 5–3 +2 7 8. Manchester City 4 2 – 2 8–4 +4 6 9. Crystal Palace 4 1 3 – 4–1 +3 6 10. Newcastle 4 1 2 1 3–3 0 5 11. Fulham 4 1 2 1 3–4 –1 5 12. Brentford 4 1 1 2 5–7 –2 4 13. Brighton & Hove Albion 4 1 1 2 4–6 –2 4 14. Manchester United 4 1 1 2 4–7 –3 4 15. Nottingham Forest 4 1 1 2 4–8 –4 4 16. Leeds United 4 1 1 2 1–6 –5 4 17. Burnley 4 1 – 3 4–7 –3 3 18. West Ham 4 1 – 3 4–11 –7 3 19. Aston Villa 4 – 2 2 0–4 –4 2 20. Wolverhampton 4 – – 4 2–9 –7 0





