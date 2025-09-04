Nemzeti Sportrádió

„Hol van Szoboszlai?” – megosztották a szurkolókat az elképzelt liverpooli kezdőcsapatok

2025.09.04. 17:28
Fotó: Getty Images
Liverpool Szoboszlai Dominik Premier League
Alexander Isak érkezésével joggal foglalkoztatta a közvéleményt az a kérdés, hogyan néz majd ki a Liverpool kezdőcsapata a svéd csatárral. Noha erre választ majd a válogatott szünet után kapunk, több helyen is megjelentek a regnáló bajnok elképzelt kezdőcsapatai, s egyes összeállításokban nem szerepelt az idényt parádés formában kezdő Szoboszlai Dominik – ezt a kommentelők is számon kérték.

„Bocsánat, de hol van Dom?” – olvasható a „Liverpool fans” névre keresztelt szurkolói oldal posztja alatt, de akadt olyan drukker is, aki szerint „a legutóbbi két meccs után Slot nem jegelheti Dominiket”.

A „The Redmen TV” című szurkolói műsorban is kimaradt Szoboszlai a Dan Clubbe műsorvezető által összerakott álomkezdőből – a műsorvezető mindezt azzal magyarázta, hogy a remek forma és az Arsenal elleni szabadrúgásgól dacára a magyar játékos kerülne ki a kezdőből a bőség zavara miatt. Clubbe összeállításában jobbhátvédként Conor Bradley, a középpályán a Mac Allister, Gravenberch, Wirtz triumvirátus lenne a kezdőcsapat tagja.

„Dan mindig is utálta Szoboszlait, nem csoda, hogy nem került be az ő kezdőcsapatába. Szerencsére Slot nem naiv, és Szoboszlai minden meccsünkün kezdett, mert bármilyen poszton megállja a helyét” – reagált a videóra egy Jordan nevű kommentelő.

 

