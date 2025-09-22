Guardiola az Arsenal elleni döntetlenről: „Lesz.rom az eredményt, csak lássam a tüzet a csapatban”

Mint arról beszámoltunk, a Manchester City egy ponttal távozott az Arsenal otthonából a Premier League 5. fordulójának vasárnapi csúcsmérkőzéséről. A vendégek elsősorban Gianluigi Donnarumma bravúrjainak köszönhetően nagyon sokáig vezettek, az észak-londoniak a 93. percben mentettek pontot a csereként beállt Gabriel Martinelli góljával.

„Egy héten belül játszottunk a Manchester Uniteddel, a Napolival a Bajnokok Ligájában, most pedig egy olyan csapattal, amely minden szempontból a legmagasabb minőséget képviseli. Az előző idényhez képest sokkal jobban helyt álltunk, le a kalappal a játékosaim előtt. Igazságosnak tartom a döntetlent, sőt az Arsenal összességében jobb is volt nálunk. De igazából lesz.rom az eredményt, csak lássam a tüzet a csapatban. Amióta lezárult az átigazolási időszak, újra egységesek vagyunk, megvan a kellő motiváció és összetartás” – értékelt a találkozót követő sajtótájékoztatóján a manchesterieket irányító Pep Guardiola.

A katalán mester hozzátette, hogy Erling Haalandot nem feltétlenül taktikai okokból cserélte le a 76. percben, sokkal inkább arról volt szó, hogy a norvégnak pihenésre volt szüksége hátfájdalmak miatt.

Az Arsenal vezetőedzője, Mikel Arteta szerint csapata az iksz ellenére jobban játszott ezen az összecsapáson, mint a tavalyin, amikor mind a három pontot begyűjtötte. A szakembert természetesen a bajnoki versenyfutásról, így az eddig hibátlan Liverpoolról is megkérdezték:

„Mindegyik meccsüket megnyerték, ezt nem tudjuk irányítani. Nagyon nehéz lesz tartani a lépést, de ha máskor is így játszunk, mint ahogy a City ellen, akkor rendben leszünk. (...) Természetesen győzni akartunk, néhány kulcspillanatban elpártolt tőlünk a szerencse. A cserék sokat dobtak a támadójátékunkon, pontosan az ilyen helyzetekért ennyire bő és minőségi a keretünk.”

Legközelebb mindkét gárda szerdán, az angol Ligakupában lép pályára: az Arsenal a harmadosztályú Port Vale vendége lesz, míg a Manchester Cityt a szintén a League One-ban szereplő Huddersfield Town fogadja.

ANGOL PREMIER LEAGUE

5. FORDULÓ

Arsenal–Manchester City 1–1 (Martinelli 90+3., ill. Haaland 9.)