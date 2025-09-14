Nemzeti Sportrádió

Arne Slot elmondta, miért cserélte le Kerkez Milost

2025.09.14. 20:46
Kerkez Milost hamar lekapta a pályáról Arne Slot (Fotó: Getty Images)
Mint arról korábban már hírt adtunk, a Liverpool idegenben 1–0-ra legyőzte a Burnleyt az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 4. fordulójának vasárnapi mérkőzésén. A lefújást követő sajtótájékoztatón a „vörösök” menedzsere egyebek mellett magyarázatot adott arra, hogy miért cserélte le Kerkez Milost már az első félidőben.

A Liverpool menedzsere a 38. percben határozott úgy, hogy lecseréli Kerkez Milost, s helyette Andy Robertsont küldi a pályára. A magyar játékos a 22. percben műesés miatt már összegyűjtött egy sárga lapot, így a csere logikusnak is tűnhetett, és ezt Arne Slot sem cáfolta meg a mérkőzést követően.

„Azért cseréltem le, mert már kapott egy sárga lapot – ismerte el a Liverpool holland szakvezetője. – Azt hiszem, a Burnley szurkolói úgy gondolták, hogy akkor van esélyük megnyerni a meccset, ha kiállítanak tőlünk valakit. Milos esetében sosem lehetek száz százalékig biztos abban, hogy nem követ el egy következő szabálytalanságot, én pedig azt gondoltam, hogy a mai meccset csak akkor veszíthetjük el, ha tíz emberre fogyatkozunk, mert tizenegy a tizenegy ellen ugyan lehetett volna döntetlen, de sosem veszítettünk volna, mert egyszer sem jutottak el a tizenhatosunkig. Szóval, nem akartam kockáztatni, ami Milosnak nehéz lehetett, mert általában nem kell lecserélni egy játékost, ha előtte kapott egy sárga lapot, de most úgy éreztem, ez volt a legjobb döntés.”

A Sky Sports szakkommentátora, Jamie Carragher mindenesetre kritikával illette Kerkezt a korai sárga lapja miatt: „Szerintem ez egy jó döntés volt Slottól. Amit Kerkez az első félidőben művelt a sárga lapjánál, az ostobaság volt. Kétség sem férhet hozzá, hogy műesés volt” – fogalmazott a liverpooli legenda.

A Liverpool végül Mohamed Szalah 95. percben szerzett tizenegyesgóljával 1–0-ra megnyerte a találkozót, és négy forduló elteltével továbbra is hibátlan mérleggel áll a Premier League tabellájának az élén.

ANGOL PREMIER LEAGUE
4. FORDULÓ
Burnley FC–Liverpool FC 0–1 (0–0)
Burnley, Turf Moor, 21 678 néző. Vezette: M. Oliver
Burnley: Dúbravka – K. Walker, Ekdal, Esteve, Hartman – Cullen (Florentino, 63.), Ugochukwu – Tchaouna (Medzsbri, 63.), Laurent, J. Anthony (Broja, 89.) – L. Foster (Worrall, 86.). Menedzser: Scott Parker
Liverpool: Alisson – Szoboszlai, Konaté (J. Frimpong, 87.), Van Dijk, Kerkez (Robertson, 38.) – Gravenberch, A. Mac Allister (Bradley, a szünetben) – Szalah, Wirtz (Ngumoha, 87.), Gakpo – Ekitiké (Chiesa, 72.). Menedzser: Arne Slot
Gólszerző: Szalah (90+5. – 11-esből)
Kiállítva: Ugochukwu (84.)

3 órája

Szalah 95. percben lőtt tizenegyesgóljával maradt százszázalékos a Liverpool

A Liverpoolban Szoboszlai végig a pályán volt, Kerkezt a szünet előtt lecserélték.

 

 

