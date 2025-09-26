Amorim: Megértem a szurkolókat, még én sem tudom, mire számíthatok a csapattól...

Rúben Amorim tisztában van azzal, hogy a Manchester United szurkolói továbbra sem bíznak maradéktalanul az együttesben, hiszen az idényrajt során sokszor hullámzó teljesítményt nyújtottak. A portugál edző a pénteki sajtótájékoztatóján hangsúlyozta: csak a helyes hozzáállás viheti előre a klubot.

Értem a szurkolók érzéseit, hogy nem tudják, mire számíthatnak a csapattól. Őszintén szólva nekem van elképzelésem, de még én sem tudom, hogyan alakul majd. A legjobb hozzáállás, ha minden mérkőzést úgy kezelünk, mintha az lenne az utolsó

– fogalmazott Amorim.

A hétvégi találkozón a „vörös ördögök” biztosan nem számíthatnak Amad Diallóra, aki családi gyász miatt hiányzik a keretből, valamint a sérült Nusszair Mazrauira. Amorim ugyanakkor leszögezte: a csapatnak képesnek kell lennie nélkülük is győzni.

A Brentford elleni meccs nemcsak a tabellán, hanem a szurkolói bizalom visszaszerzésében is mérföldkő lehet az MU számára.

ANGOL PREMIER LEAGUE

6. FORDULÓ, szombat

13.30: Brentford–Manchester United (Tv: Spíler1)