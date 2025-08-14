Nemzeti Sportrádió

Ronaldo, Haaland, Van Nistelrooy – videó a játékosokról, akik új igazolásként berúgták az ajtót a PL-ben

2025.08.14. 14:44
Erling Haaland is egyike azoknak, akik berúgták a PL ajtaját (Fotó: Getty Images)
Premier League angol bajnokság
A PL-rajtot megelőzően a Spíler Tv összeállítást készített azokról a játékosokról, akik remekül mutatkoztak be új csapatukban az első fordulóban a Premier League-ben.

 

 

