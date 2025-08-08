Arne Slot: Soha nem szabad olyan játékosról beszélni, aki nincs a klubodnál

„Jó előszezonja volt a csapatnak. Keményen dolgoztunk, most már mindenki várja a hétvégi idénykezdetet. Jó közösség alakult ki, így talán az új játékosok is könnyebben illeszkednek be” – idézi a BBC az előszezonban négy gólt szerző Cody Gakpót.

Arne Slot, a Liverpool FC vezetőedzője először Diogo Jotáról beszélt a Community Shield előtti sajtótájékoztatón. „A tragédia megérintett minket, az emléke iránti tisztelgések meghatóak voltak.” A holland szakember sejtelmesen fogalmazott az átigazolási időszak kapcsán, Darwin Núnez esetleges távozására így reagált: „Még nincs semmi sem aláírva, de megvan az esélye, hogy távozik.”

A Liverpool sajtóhírek szerint közel van Alexander Isak megszerzéséhez, de ezt nem kommentálta Slot. „Soha nem szabad olyan játékosról beszélni, aki nincs a klubodnál, de azt elmondhatom, hogy Hugo Ekitike – aki nemrég érkezett – nagyszerűen teljesít. Nagyon elégedettek vagyunk a jelenlegi kerettel. Igaz, távoztak játékosok, de igazoltunk is és a fiatalok is jól teljesítenek. Rio Ngumoha és Trey Nyoni is hihetetlen lehetőséget kapott, hogy olyan játékosokkal edzhetnek együtt, mint Virgil van Dijk és Szalah. A legjobb módon szeretnénk fejleszteni őket. A középhátvéd posztra is több opciónk van.”

Slot elmondta, hogy a támadósorban is számos lehetősége van, de ez nem jelenti azt, hogy nem figyelik a piaci lehetőségeket. „A tavalyi idényben az volt a jó, hogy az egész csapat egyben maradt, így a játékosok már jól ismerték egymást. Most kell egy kis idő az alkalmazkodásra. Már négy hete dolgozunk együtt, ez az előnye annak, hogy nincs világbajnokság, vagy más nemzetközi torna.”

A holland edző hozzátette, arra is gondoltak, hogy Mohamed Szalah az Afrikai Nemzetek Kupája miatt decemberben-januárban hosszabb időre kiesik. „Szerintem maximum hat mérkőzést hagy ki, ez elég sok a Premier League-ben, különösen ha megnézzük, hogyan teljesített tavaly. Jeremie Frimpong szerződtetése ezért is volt fontos, ő az egyik, aki helyettesítheti Szalaht.”

ANGOL COMMUNITY SHIELD

Vasárnap

16.00: Crystal Palace–Liverpool FC (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!