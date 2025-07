„Nehezen találom a megfelelő szavakat” – liverpooli csapattársai megható sorokkal búcsúztak Diogo Jotától

Cody Gakpo: „Nehezen találom a megfelelő szavakat. Szerettem veled játszani, de legfőképpen emberként értékeltelek. Hálás vagyok az átélt pillanatokért. Köszönöm, hogy mindenkinek mosolyt csaltál az arcára a pályán és azon kívül is. Őszinte részvétem a családnak. Nyugodj békében Diogo és André!”

Curtis Jones: „Nehéz pontosan megtalálni a szavakat, hogy milyen érzés most. Hihetetlen játékos és remek ember voltál. Hálás vagyok azért, hogy ennyi közös emléket osztottunk meg egymással a pályán és azon kívül, testvér. Gondolataimat és imáimat küldöm az egész családnak. Nyugodjatok békében Diogo és André!”

Andy Robertson hosszabb levélben köszönt el egykori csapattársától: „Akikre most a legtöbbet gondolok, az a család. Túlságosan is nagy a veszteségük. Nagyon sajnálom, hogy két ilyen értékes lelket vesztettek el, mint Diogo és André. A csapatért és a klubért megpróbálunk megbirkózni ezzel, bármeddig is tartson. A magam részéről a barátomról akarok beszélni. A haveromról. A srácról, akit szerettem, és aki őrülten fog hiányozni. Mint játékosról órákig tudnék róla beszélni, ám ez most nem számít. Olyan jó srác voltál. A legjobb. Annyira őszinte. Normális és valódi. Tele voltál szeretettel az emberek iránt, törődtél velük. Tele voltál boldogsággal. Ő volt a legbritebb külföldi játékos, akivel valaha találkoztam. Régebben viccelődtünk, hogy igazából ír... Még Diogo MacJotának is hívtam. Együtt néztük a dartsot és élveztük a lóversenyeket. Élete legboldogabb napja az esküvője volt. Nem hiszem el, hogy most elbúcsúzunk. Túl korai, nagyon fájdalmas. De köszönöm, hogy életem része voltál, és hogy jobbá tetted azt, haver. Szeretlek, Diogo.”

Mohamed Szalah: „Tényleg nem találok szavakat. Tegnapig nem hittem volna, hogy lesz valami, ami megijeszt majd a Liverpoolba visszatérésemkor. A csapattársak jönnek-mennek, de nem így. Rendkívül nehéz lesz elfogadni, hogy Diogo nem lesz ott, amikor visszatérünk. A Diogóhoz és fivéréhez, Andréhoz közel állóknak minden támogatásra szükségük van. Sosem felejtjük el őket.”

A nyáron a Real Madridhoz szerződőt Trent Alexander-Arnold is érzelmes szavakkal búcsúzott: „Olyan nehéz megtalálni a megfelelő szavakat, amikor a fejed és a szíved is küzd azzal, hogy elfogadd, akivel annyit törődsz, elment. Diogo, a családod volt a világod. Ők jelentették a mindent számodra. Rute, a gyermekei, a szülei és mindannyiunk szívét összetörték most. Amikor már kevésbé fájdalmas, nagy mosollyal akarok emlékezni Diogóra. A rengeteg nevetésre és boldog pillanatra. Olyan jó csapattárs és barát voltál. Örökké 20-as. Nyugodj békében, Diogo.”

James Milner: „Le vagyok sújtva Diogo és André elvesztése miatt. Nagyon szerettem vele megosztani az öltözőt, annyit nevettünk együtt, folyamatosan húztuk egymást a makacs természetünkkel, és igazán csodálkoztunk azon, amit a focipályán művelt. Minden gondolatom, szeretetem és támogatásom a családé, a barátoké és a Liverpool családé. Nyugodj békében, Jots. Szeretlek, haver.”

Fabinho az X-oldalán fogalmazta meg megható sorait: „Nincsenek szavak erre a szörnyen szomorú napra. Még mindig nehéz elhinni, hogy ez megtörtént. Abban a kiváltságban volt részem, hogy sok időt tölthettem együtt ezzel a hihetetlen emberrel, Diogóval. Hiányozni fogsz, testvér! Isten vigasztalja meg Rute szívét, az egész családot, és mindenkit, akik szerették Diogót és Andrét. Nyugodjanak békében!”

Sem palavras para este dia tão triste. Ainda está difícil de acreditar que isso aconteceu. Tive o privilégio de ter convivido com essa pessoa incrível que era o Diogo. Vai deixar saudades, irmão! Que Deus conforte o coração da Rute, de toda a família e todos que amavam Diogo e… pic.twitter.com/vdMU1Pe3k1 — Fabinho (@_fabinhotavares) July 3, 2025

Roberto Firmino: „Amikor a szavak nem állnak össze, csak a kifejezhetetlen nyögések maradnak. Kiváltság és megtiszteltetés volt, hogy ilyen különleges pillanatokat élhettem át melletted. Nyugodjatok békében, Jota bátyám és André!”

Alexis Mac Allister: „Nem tudom elhinni. Mindig emlékezni fogok a mosolyodra, a haragodra, az intelligenciádra, a társaságodra és mindenre, ami emberré tett. Nagyon fáj. Hiányozni fogsz. Nyugodj békében drága Diogo.”

Luis Díaz: „Nem találok szavakat. Fáj a lelkem. Vannak gesztusok, amiket sosem felejt el az ember, és egyben Diogo is velem volt, ami elkísér majd az egész életemben. Ölelésem Ruténak, a három gyermekének és a családjának. Nyugodjatok békében Diogo és André.”

Jordan Henderson: „Tényleg nem tudom elhinni, ami történt, és csakis Diogo és André családjára tudok gondolni. Elképzelhetetlen a fájdalom, amit mindnyájatoknak el kell szenvednetek. Minden imánk, szeretetünk és támogatásunk veled van most és mindörökké. Mindig is szerettél nevetni, öröm volt a közeledben lenni. Tudom, mennyit jelentett neked Rute és a családod. Köszönünk mindent, mindnyájunknak hiányozni fogsz.”

Joe Gomez: „Nem érzem azt, hogy megvannak a megfelelő szavaim. Mint mindenki, én is őszintén le vagyok sújtva, és sokkos állapotban vagyok. Minden szeretetemet és imáimat szeretném küldeni Diogo és André családjának. El sem tudom képzelni, milyen nehéz lehet számukra ez az időszak. Remélem, mindannyian mindent megteszünk azért, hogy támogassuk őket. Mindig őrizni fogom az emlékeim rólad, és arról a különleges személyiségről, aki voltál. Szeretlek, Jots.”