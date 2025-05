Szoboszlai csodagólja ellenére a Liverpool kikapott a Brightontól

ANGOL PREMIER LEAGUE

37. FORDULÓ

Brighton–Liverpool 3–2 (1–2)

Brighton, AMEX Stadium, 31 500 néző. Vezette: Madley

Brighton: Verbruggen – Wieffer, Van Hecke, Webster, Estupinán – Ayari (Diego Gómez, 73.), Baleba – Minteh (Hinshelwood, 83.), Gruda (O'Riley, 73.), Adingra (Mitoma, 65.) – Welbeck (Howell, 84.). Menedzser: Fabian Hürzeler

Liverpool: Alisson – M. Bradley (Endo, 77.), Quansah, I. Konaté, Cimikasz – Gravenberch, Szoboszlai (Curtis Jones, 64.) – Szalah, H. Elliott, Gakpo (Luis Díaz, 63.) – Chiesa (Darwin Núnez, 63.). Menedzser: Arne Slot

Gólszerző: Ayari (32.), Mitoma (69.), Hinshelwood (85.), ill. H. Elliott (9.), Szoboszlai (45+1.)

Mindkét csapaton látszott, hogy igazából tét nélküli már ez a mérkőzés, ami így aztán sok izgalmat és fordulatokat hozott. A Brighton is sorfalat állt a bajnokcsapat előtt, de ezt követően már nem tisztelte túlzott mértékben ellenfelét, s nem riadt meg a támadásvezetésektől sem. Persze a Liverpool sem adta könnyen magát, amelynek kezdőjében ismét helyet kapott Szoboszlai Dominik, akinek ez volt a 35. bajnokija az idényben. Ott volt a gyepen Mohamed Szalah is, aki a 400. mérkőzésén lépett pályára a Poolban – a klubban 28. játékosként érte el ezt a mérföldkövet –, emellett a 300. találkozóját játszotta a Premier League-ben (287-et a Liverpool, 13-at a Chelsea futballistájaként). Hamar előnybe kerültek a vendégek, és mindkét említett játékos kivette belőle a részét. Szoboszlai ívelte keresztbe a labdát, a jobb szélen Szalah egyből indította Connor Bradley-t, aki egy remek csel után lement az alapvonalig, majd a centerezése után Harvey Elliott értékesítette a ziccert – a liverpooliak az idényben minden idegenbeli bajnokijukon betaláltak.

A folytatás is mozgalmasan alakult, egyrészt Bradley lőtt nem sokkal a kapu mellé, majd a másik oldalon Danny Welbeck csúsztatása került el kevéssel a bal kapufát. A „vörösök” aztán nem úszták meg az egyenlítő gólt, a svéd válogatott Yasin Ayari volt eredményes, szépen lőtt a jobb alsóba. A szünet előtt pedig ennél is szebb gólt láthatott a közönség, méghozzá Szoboszlai révén. A magyar válogatott csapatkapitánya 15 méterről lőtt mesterien a kapu jobb oldalába (bár utólag bevallotta, beadásnak szánta), amivel megszerezte idénybeli 8. találatát – a bajnokságban a 6. volt –, majd sokatmondóan ünnepelt, úgy tűnik, gyermekáldás elé néz a párjával.

A szünet után ugyanolyan „rohanós” volt a mérkőzés, mint az első félidőben, és nem hiányoztak a helyzetek sem. Szalahnak nem akart összejönni a gól, még az öt és feles sarkáról is mellé lőtt, később pedig Bart Verbruggen védte az egyiptomi támadó próbálkozását. Alissonnak is akadt dolga hátul, többször védett, ám így is egalizáltak a hazaiak Mitoma Kaoru megpattanó lövése nyomán – pár perccel előtte hagyta el a pályát Szoboszlai.

Jobban pörgött a hajrában a Brighton, és Jack Hinshelwood be is talált, bár elsőre les miatt nem adták meg, a VAR segítségével érvényessé vált a gól. Nem sok idő volt már hátra, és nem is tudott egyenlíteni a Pool, amely a bajnoki cím bebiztosítása óta továbbra sem tud nyerni – ezen a három találkozón egy pontot szerzett –, igaz, ennek már túl nagy jelentősége nincs is. 3–2