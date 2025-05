Premier League: Londonban nyert a Nottingham, élnek a BL-reményei!

Igencsak motiváltan futott neki a West Ham elleni idegenbeli mérkőzésnek a Premier League 2024–25-ös idényének meglepetéscsapata, a Nottingham Forest, amely két fordulóval a bajnokság vége előtt még a Bajnokok Ligája-indulásra is esélyes volt. Ehhez méltón is kezdték a mérkőzést a nottinghamiek, akik Morgan Gibbs-White révén már a 11. percben vezetést szereztek, igaz ehhez kellett Alphonse Areolának, a WHU kapusának szarvashibája is, aki gyakorlatilag gólpasszt adott a kétszeres angol válogatott játékosnak.

Az összecsapás egészére labdabirtoklás és kapuralövések tekintetében is enyhe West Ham-fölény volt jellemző, ám hiába a hazaiak igyekezete, a 61. percben ismét a látogatók találtak be, mégpedig Nikola Milenkovics révén, aki egy szabadrúgást követően tessékelte a kapuba a labdát – a VAR vizsgálat tanúsága szerint szabályos körülmények között.

A 86. percben aztán a hazaiak is betaláltak: Jarrod Bowen egy labdaszerzést követően nem sokat teketóriázott, hanem egyből kapura lőtt, a labda pedig a bal felső sarokban kötött ki. A 11(!) perces hosszabbításban teljesen beszorította ellenfelét a londoni csapat, de gól már nem esett – tovább élnek a Nottingham BL-reményei!

Fordulatos meccsen nyert a Fulham a Brentford otthonában. Gera Zoltán egykori csapata a mexikói Raúl Jiménez góljával szerzett vezetést a vendégeknek, akik Bryan Mbeumo és Yoane Wissa révén még a szünet előtt fordítottak. A második félidő viszont Fulhamé volt: Tom Carney és Harry Wilson két perc alatt a feje tetejére állította az eredményt, s mivel több gól már nem esett, a fehér mezesek örülhettek a 3–2-es győzelemnek.

Stílszerűen góllal búcsúzott a Leicester Citytől a klublegenda Jamie Vardy, aki 28. percben szerzett vezetést a Premier League-től elköszönő „rókáknak” a már szintén kiesett Ipswich Town ellen. A kékmezesek sikerét a második félidőben Kasey McAteer biztosította be, aki Wilfred Ndidi passzából talált a kapuba.

ANGOL PREMIER LEAGUE

37. FORDULÓ

West Ham United–Nottingham Forest 1–2 (Bowen 86., ill. Gibbs-White 11., Milenkovics 61.)

Brentford–Fulham 2–3 (Mbeumo 22, Wissa 43., ill. Jiménez 16., Cairney 68., H. Wilsom 70.)

Leicester City–Ipswich Town 2–0 (Vardy 28., McAteer 69.)

Később

17.30: Arsenal–Newcastle United (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

Hétfő

21.00: Brighton–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

Kedd

21.00: Crystal Palace–Wolverhampton Wanderers (Tv: Match4)

21.00: Manchester City–AFC Bournemouth (Tv: Spíler1)

Korábban

Everton–Southampton 2–0 (Ndiaye 6., 45+2.)

Pénteken játszották

Aston Villa–Tottenham Hotspur 2–0 (Konsa 59., Kamara 73.)

Chelsea–Manchester United 1–0 (Cucurella 71.)