A Manchester City is ringbe száll Kerkezért – sajtóhír

Régóta a Liverpool FC az élharcos a Kerkez Milos megszerzéséért vívott versenyben, a magyar válogatott játékos ugyanis Arne Slot ideális jelöltnek tartaná arra, hogy a skót balbekk, Andy Robertson utódja legyen. Ám most úgy tűnik, a Manchester City érdeklődését is komolyan felkeltette a Bournemouthban remek idényt futó labdarúgó, s az angol transzferszakértő sportújságíró, Mark Douglas értesülése szerint már tapogatózott is Kerkez ügynökénél a Premier League tavalyi győztese.

Noha a Liverpool és Kerkez „frigyét” már hetek óta szinte kész tényként kezelik a különféle átigazolásokkal foglalkozó portálokon, a „vörösök” hivatalosan még nem tettek érte ajánlatot, így Douglas úgy véli, előfordulhat, hogy a City elhappolja az orruk elől a magyar szélső védőt, akiért több mint 53 millió eurót kellene leszurkolnia a Pep Guardiola vezette csapatnak.

A manchesteriek Kerkez iránti érdeklődésének legfőbb oka, hogy Josko Gvardiol az utóbbi időben a belső védő posztján szerepel, így megnyílhat az út egy balbekk előtt, aki a támadásépítésben hasznosabb a horvátnál. További táptalajt adhat a találgatásoknak, hogy a Manchester City új sportigazgatója, Hugo Viana nagy rajongója a játékosnak.

ANGOL PREMIER LEAGUE

37. FORDULÓ

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Aston Villa–Tottenham Hotspur 2–0 (Konsa 59., Kamara 73.)

Chelsea–Manchester United 1–0 (Cucurella 71.)

VASÁRNAP JÁTSZOTTÁK

Everton–Southampton 2–0 (Ndiaye 6., 45+2.)

West Ham United–Nottingham Forest 1–2 (Bowen 86., ill. Gibbs-White 11., Milenkovics 61.)

Brentford–Fulham 2–3 (Mbeumo 22., Wissa 43., ill. Jiménez 16., Cairney 68., H. Wilson 70.)

Leicester City–Ipswich Town 2–0 (Vardy 28., McAteer 69.)

Arsenal–Newcastle United 1–0 (Rice 55.)

HÉTFŐN JÁTSZOTTÁK

Brighton–Liverpool 3–2 (Ayari 32., Mitoma 69., Hinshelwood 85., ill. Elliott 9., Szoboszlai 45+1.)

MÁJUS 20., KEDD

21.00: Crystal Palace–Wolverhampton Wanderers (Tv: Match4)

21.00: Manchester City–Bournemouth (Tv: Spíler1)