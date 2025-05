A Chelsea idegenbeli győzelemmel, a Newcastle hazai vereséggel lett BL-induló

A Liverpool már fordulókkal ezelőtt bebiztosította bajnoki címét, ahogy az Arsenalnak sem kellett izgulnia a Bajnokok Ligája-indulásért. Azonban öt csapat küzdött a fennmaradó három BL-helyért.

Legelőnyösebb pozícióban a 68 pontos Manchester City állt. Pep Guardiola csapatát a Newcastle United, Chelsea, Aston Villa trió követte 66 ponttal, hetedik helyen pedig a 65 pontos Nottingham állt. Az izgalmakat fokozta, hogy a Forest a Chelsea-t fogadta.

A Manchester City nem bízta a véletlenre a dolgot, az első félidőben 12-szer próbálkozott, ebből egy, Ilkay Gündogan kísérlete gólt ért. A német játékos a kapusról kijövő labdába ollózott bele, amely így a léc segítségével a hálóban kötött ki a 21. percben. A félidő végéig többször odaért a manchesteri kapu elé a Fulham is, de Ederson több nagy védést is bemutatva maradt az egygólos vendégelőny. A második félidő közepén Erling Haaland büntetőjével eldöntötte a mérkőzést a City, amely így a harmadik helyen végzett, és indulhat a Bajnokok Ligájában. A 85. percben Gündogan helyére beállt Kevin De Bruyne, akit állva tapsolva köszöntöttek a szurkolók. 0–2

A Nottingham Forest–Chelsea mérkőzés első félidejében mindössze négy kapura lövést jegyezhettünk fel, a kapusoknak egyszer sem kellett közbeavatkozniuk. A második félidő elején egy londoni szögletnél nem tudnak felszabadítani a hazai védők, Pedro Neto balról a kapu előtt keresztbe passzolja a labdát, a hosszú saroknál Levi Colwill érkezett, és közelről a kapuba passzolt. A Nottinghamnek nem volt vesztenivalója, egymás után jöttek a beadások, a 94. percben a kapus, Matz Sels hozta helyzetbe Chris Woodot, de a támadó kapásból kapu fölé lőtt. A Chelsea 1–0-s győzelmének köszönhetően a negyedik helyen végzett, míg a Nottingham a Konferencialigát érő hetedik pozícióban fejezte be a bajnokságot.

Az Aston Villán nem érződött, hogy a Bajnokok Ligájáért küzd. Az Európa-liga döntőjében vereséget szenvedő, a bajnokságban csalódást keltően teljesítő MU ellen csupán egy távoli kísérletig jutott Unai Emery csapata, míg a „vörös ördögök” részéről Mason Mount és Amad Diallo is óriási helyzetet hagyott ki, míg Diogo Dalot lövése a kapufán csattant. Az első félidő ráadásában még nehezebb helyzetbe kerültek a vendégek, Emiliano Martínez utolsó birminghami meccsén piros lapot kapott. Az emberelőnyben játszó Manchester a második játékrészben is kihagyott két helyzetet, ezt a 72. percben Morgan Rogers büntette meg. A videóbíró azonban közbeszólt, az Aston Villa középpályása szabálytalan volt, így maradt a gól nélküli döntetlen. Bár nem sokáig: a 75. percben Bruno Fernandes passzából Amad Diallo fejelt a kapuba, a kegyelemdöfést Christian Eriksen tizenegyese vitte be. A Manchester 2–0-s győzelemmel zárta le idényét, a Villa az Európa-ligában indulhat.

A Newcastle United megköszönheti a Manchesternek. A „szarkák” hiába jutottak el 17 lövésig, gólt nem szereztek hazai pályán az Everton ellen, a vendégek Carlso Alcaraz második félidei góljával 1–0-ra megnyerték a mérkőzést. A Newcastle 66 ponttal végzett, akárcsak az Aston Villa, de jobb gólkülönbségének köszönhetően Eddie Howe csapata indulhat a Bajnokok Ligájában.

ANGOL PREMIER LEAGUE

38. (UTOLSÓ) FORDULÓ

AFC Bournemouth–Leicester City 2–0 (Semenyo 74., 88.)

Fulham–Manchester City 0–2 (Gündogan 21., Haaland 72. – 11-esből)

Ipswich Town–West Ham United 1–3 (Broadhead 52., ill. Ward-Prowse 43., Bowen 55., Kudus 87.)

Liverpool–Crystal Palace 1–1 (Szalah 84., ill. I. Sarr 9.) – BŐVEBBEN ITT!

Kiállítva: Gravenberch (68., Liverpool)

Manchester United–Aston Villa 2–0 (Amad Diallo 75., Eriksen 87. – 11-esből)

Kiállítva: Emiliano Martínez (45+1., Aston Villa)

Newcastle United–Everton 0–1 (Carlos Alcaraz 65.)

Nottingham Forest–Chelsea 0–1 (Colwill 50.)

Southampton–Arsenal 1–2 (R. Stewart 56., ill. Tierney 43., Ödegaard 89.)

Tottenham Hotspur–Brighton & Hove Albion 1–4 (Solanke 17. – 11-esből, ill. Hinshelwood 51., 64., O'Riley 88. – 11-esből, Diego Gómez 90+3.)

Wolverhampton–Brentford 1–1 (Munetsi 75., ill. Mbeumo 20.)