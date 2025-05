Szalah beállította a Premier League-rekordot, a Liverpool döntetlennel búcsúzott az idénytől

ANGOL PREMIER LEAGUE

38. FORDULÓ

Liverpool–Crystal Palace 1–1 (0–1)

Liverpool, Anfield. Vezette: England

Liverpool: Alisson – Bradley (Alexander-Arnold, a szünetben), Van Dijk, Konaté (Elliott, 61.), Robertson – Gravenberch, C. Jones – Szalah, Szoboszlai (Jota, 61.), Gakpo – L. Díaz (Endo, 69.). Vezetőedző: Arne Slot

Crystal Palace: D. Henderson – Lerma, Lacroix, C. Richards – D. Munoz, W. Hughes (Esse, 79.), Kamada, T. Mitchell – I. Sarr, Eze (Devenny, 61.) – Mateta (Nketiah, 61.). Vezetőedző: Oliver Glasner

Gólszerző: Szalah (85.), ill. I. Sarr (9.)

Kiállítás: Gravenberch (68.)

NAGYSZERŰ JELENETTEL INDULT a Liverpool–Crystal Palace összecsapás: a liverpooliak már megszokhatták, hogy a bajnokot megillető díszsorfallal tiszteli meg minden ellenfele, ám ezúttal fordítottak a kockán, a Crystal Palace futballistáit az egész Anfield megtapsolta, amint a hazai játékosok között bevonultak a pályára, ők a múlt szombati FA-Kupa-győzelmüknek köszönhetik a csodás fogadtatást. A vendégszeretetet nem hálálták meg a londoniak, a Manchester City elleni kupadöntőhöz hasonlóan korán megszerezték a vezetést, ezúttal Ismaila Sarr révén. Nagyon üresen volt a tizenhatos előterében, a Spurs elleni győzelem (5–1) óta három bajnokin egy pontot szerző Liverpool védői nem tudták levetkőzni az elmúlt hetek figyelmetlenségét. Az első félidőben Luis Díaz volt a legaktívabb hazai játékos, de a kolumbiai támadónak leginkább a dühöngés, és a kapufa rugdalása maradt, a 38. percben Dean Henderson szenzációs mozdulattal védte közeli lövését.

Szoboszlai Dominik aktívan futballozott, két helyzetet is kialakított, de csak 61 percig tartott neki a mérkőzés, Darwin Núnez szállt be a helyére. Nem sokkal később Ryan Gravenberch nagyot hibázott a félpályánál, Kamada Daicsi lecsapott a labdára, és a holland utolsó emberként buktatta, és így kiállították. A második félidőben 11 a 11 ellen, és emberhátrányban is a vendégek fölé nőtt a Liverpool, a hajrában Mohamed Szalah góljával az egyenlítés is összejött: ez volt a 47. kanadai pontja a Premier League-idényben (29 gól, 18 gólpassz), ami rekordbeállítás, legutóbb Alan Shearernek sikerült 1994–1995-ben, valamint Andy Colenak 1993–1994-ben. Több gól nem született, a Liverpool sorozatban negyedik mérkőzését sem tudta megnyerni a bajnoki címe bebiztosítása óta. 1–1