A BL-re pályázó Nottingham 102 perc játék után egy ponttal távozott Londonból

A hét közben a Brentfordtól vereséget szenvedő Nottingham lépéskényszerben volt a Crystal Palace ellen. A Bajnokok Ligája-helyekért folyó versenyfutásban a Chelsea és a Manchester City is nyert, míg a Newcastle ikszelt, így a Forest a mérkőzés előtt három pontra volt az ötödik pozíciótól. Ezzel szemben az első félidőben a középmezőnyben lévő Crystal Palace próbálkozott többször.

Az első 45 percben 15 lövésből nem született gól, a szünet után viszont mindkét csapat betalált. A 60. percben a VAR segítségével megítélt tizenegyest Eberechi Eze értékesítette, erre öt perccel később válaszolt a Nottingham. Egy szögletet követően Neco Williams lövésébe Murillo ért bele úgy, hogy a labda a hálóban kötött ki. A hajrában három nagyobb helyzetet is kihagyott a londoni csapat, Eddie Nketiah lövése és Maxence Lacroix fejese is kapu mellé szállt, valamint Eze is célt tévesztett, így hiába a 12 perces hosszabbítás, 1–1-gyel zárult a találkozó.

ANGOL PREMIER LEAGUE

35. FORDULÓ, hétfői mérkőzés

Crystal Palace–Nottingham Forest 1–1 (Eze 60. – 11-esből, ill. Murillo 65.)

VASÁRNAP JÁTSZOTTÁK

Brentford–Manchester United 4–3 (Shaw 27. – öngól, Schade 33., 70., Wissa 74., ill. Mount 14., Garnacho 82., Am. Diallo 90+5.)

Brighton & Hove Albion–Newcastle United 1–1 (Minteh 15., ill. Isak 89. – 11-esből)

West Ham United–Tottenham Hotspur 1–1 (Bowen 28., ill. Odobert 15.)

Chelsea–Liverpool 3–1 (E. Fernández 3., Quansah 56. – öngól, Palmer 90+6. – 11-esből, ill. Van Dijk 85.)

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK

Arsenal–AFC Bournemouth 1–2 (Rice 34., ill. Huijsen 67., Evanilson 75.)

Leicester City–Southampton 2–0 (Vardy 17., J. Ayew 44.)

Everton–Ipswich Town 2–2 (Beto 26., McNeil 35., ill. Enciso 41., Hirst 79.)

Aston Villa–Fulham 1–0 (Tielemans 12.)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Manchester City–Wolverhampton Wanderers 1–0 (De Bruyne 35.)