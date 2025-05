Megint négyet kapott a Manchester United, ikszelt a Newcastle és a Tottenham is

A Manchester United szerzett vezetést a Brentford otthonában a Premier League 35. fordulójában, a 14. percben Alejandro Garnacho passzából Mason Mount vette be Mark Flekken kapuját. Csak tizenhárom percet kellett várni a hazaiak válaszára, ekkor Luke Shaw ért bele szerencsétlenül egy lövésbe, a labda így Altay Bayindir kapujában kötött ki. Kisvártatva jött a Brentford második gólja, ezúttal Christian Nörgaard beadásánál már nem volt szükség a manchesteriek segítségére, Kevin Schade vette be fejjel a „vörös ördögök” kapuját. A német támadó a második félidő első negyedórájának végén megint fejjel talált be – ezúttal Bryan Mbeumo beadásából. Arról, hogy a Brentfordnak ne kelljen aggódnia a hátralévő időben, Yoane Wissa gondoskodott (volna), aki egy kontra végén Michael Kayode átadásából lőtt az üres kapuba. Ám a vége mégis izgalmas lett: a 82. percben szépített a United, Christian Eriksen passzából Garnacho talált be, majd a hosszabbításban Diallo csökkentette minimálisra a különbséget. 4–3

Nem sok minden történt Brightonban, ahol negyedóra elteltével Yankuba Minteh szólógóljával vezetett a vendéglátó csapat a Bajnokok Ligája-indulásra aspiráló Newcastle ellen. Bár sokáig úgy tűnt, a „sirályok” meg tudják őrizni soványka előnyüket, a rendes játékidő utolsó előtti percében Alexander Isak tizenegyesből egyenlített. 1–1

Wilson Odobert góljával került előnybe a Tottenham a West Ham United otthonában, a francia játékos honfitársa, Mathys Tel passzát értékesítette. Szűk negyedórával később jött a hazaiak egyenlítő gólja, mégpedig Jarrod Bowen révén, aki Aaron Wan-Bissaka passzából vette be Guglielmo Vicario kapuját. A felejthető második félidőben már nem is esett gól, de a sorozatban három bajnokit elvesztő Spursnek már a döntetlen is valami, s ez alighanem elmondható a szintén nem története legjobb idényét produkáló West Hamről is. 1–1

ANGOL PREMIER LEAGUE

35. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Brentford–Manchester United 4–3 (Shaw 27. – öngól, Schade 33., 70., Wissa 74., ill. Mount 14., Garnacho 82., Am. Diallo 90+5.)

Brighton & Hove Albion–Newcastle United 1–1 (Minteh 15., ill. Isak 89. – 11-esből)

West Ham United–Tottenham Hotspur 1–1 (Bowen 28., ill. Odobert 15.)

17.30: Chelsea–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

HÉTFŐN JÁTSSZÁK

21.00: Crystal Palace–Nottingham Forest (Tv: Match4)

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK

Arsenal–AFC Bournemouth 1–2 (Rice 34., ill. Huijsen 67., Evanilson 75.)

Leicester City–Southampton 2–0 (Vardy 17., J. Ayew 44.)

Everton–Ipswich Town 2–2 (Beto 26., McNeil 35., ill. Enciso 41., Hirst 79.)

Aston Villa–Fulham 1–0 (Tielemans 12.)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Manchester City–Wolverhampton Wanderers 1–0 (De Bruyne 35.)