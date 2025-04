Szoboszlai Dominikból is a legjobbat hozta ki Arne Slot

Szoboszlai Dominik az első magyar futballista, aki angol élvonalbeli bajnoki címet szerez. Pontosabban az első magyar válogatott játékos, aki felért a szigetország klubfutballjának csúcsára, mert ha kiszélesítjük a keresési spektrumot, azt látjuk, hogy magyar származású labdarúgók értek el korábban is sikereket a ködös Albionban. A magyar apa gyerekeként született Anders Limpar 1991-ben lett bajnok az Arsenallal, igaz, akkor még nem Premier League-nek hívták az angol sorozatot, hanem Football League First Divisionnek, de a lényegen ez nem változtat. A következő évben szintén egy magyar apa gyermeke, Imre Varadi lett angol bajnok a Leeds United színeiben – ez volt egyébként a First Division utolsó idénye, az 1992–1993-as bajnokság már Premier League néven futott. Tekintve, hogy azóta viszont még magyar származású játékos sem lett bajnok, Szoboszlai Dominik az első honfitársunk, aki PL-címet szerzett. Egy osztállyal lejjebb már találunk magyar bajnokokat: a tragikus sorsú Fülöp Márton 2007-ben a Sunderlanddel, a következő évben Gera Zoltán a West Bromwichcsal, 2011-ben pedig Buzsáky Ákos a QPR-ral lett a Championship bajnoka. Ha azt vizsgáljuk, kik voltak a legnagyobb magyar (származású) trófeahalmozók Angliában, megint csak Limpar neve bukkan fel az első helyen, a svéd válogatott futballista az Arsenallal és az Evertonnal is nyert FA-kupát, sőt utóbbival a Szuperkupát is elhódította. A képzeletbeli dobogó második fokán talán már Szoboszlai áll, hiszen a bajnoki cím mellett tavalyról van Ligakupa-elsősége is, de azért csak talán, mert a magyar anyától származó Tim Howard a Manchester Uniteddel nyert FA-kupát, Ligakupát és Szuperkupát is. Az amerikai válogatott kapus viszont bajnoki címet sohasem szerzett Angliában. Szoboszlait megelőzően egyedül Kozma István nyert a magyar válogatott játékosok közül jelentős trófeát Angliában – FA-kupát a Liverpoollal 1992-ben –, míg az emigráns magyar szülők gyerekeként Angliában született Vic Halom a Sunderlanddel nyert FA-kupát (1973), a szlovák válogatott Németh Szilárd a Middlesbrough-val Ligakupát (2004).