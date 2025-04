A legifjabb, az első, az egyetlen – Szoboszlai Dominik rekordjai

♦ Szoboszlaival és az AFC Bornemouthban játszó Kerkez Milossal együtt 12 magyar labdarúgó szerepelt eddig a Premier League-ben. A legtöbb meccset – 172-t – Gera Zoltán játszotta, és övé a legtöbb magyar gól (17) is. Szoboszlai a második idényében 65 mérkőzésnél és nyolc gólnál, illetve kilenc előkészítésnél tart az angol élvonalban. A gólok és a meccsek számában a 2. helyen áll a magyar játékosok között Gera mögött, a gólpasszok tekintetében pedig – a Tottenham elleni, vasárnapi két előkészítésének is köszönhetően – már eggyel megelőzi Gerát is (Kerkez mérlege 62 Premier League-meccsen két gól, nyolc gólpassz).

♦ Amiben viszont egyedülálló a magyarok között, az a bajnoki címek száma, hiszen Szoboszlai Dominik lett az első magyar, aki aranyérmet nyert a Premier League-ben.

SZOBOSZLAI DOMINIK KÉT GÓLPASSZA A TOTTENHAM ELLEN ÉS A BAJNOKI CÍM ÜNNEPLÉSE