Két gólpassz az ünneplés mellé – Premier League-bajnok Szoboszlai Dominik és a Liverpool!

ANGOL PREMIER LEAGUE

34. FORDULÓ

Liverpool FC–Tottenham Hotspur 5–1 (3–1)

Liverpool, Anfield Road. V: T. Bramall

LIVERPOOL: Alisson – Alexander-Arnold (Endo, 76.), Van Dijk, I. Konaté, Robertson – Gravenberch, Mac Allister (Darwin Núnez, 83.) – Szalah, Szoboszlai (C. Jones, 69.), L. Díaz (Elliott, 76.) – Gakpo (Diogo Jota, 69.). Vezetőedző: Arne Slot.

TOTTENHAM: Vicario – Spence, Danso, B. Davies, Udogie – Bergvall, Gray (P. M. Sarr, a szünetben), Maddison (Kulusevski, a szünetben) – B. Johnson, Solanke (Richarlison, 68.), Tel (Odobert, 68.). Vezetőedző: Ange Postecoglou.

Gólszerző: L. Díaz (18.), Mac Allister (24.), Gakpo (34.), Szalah (63.), Udogie (70. – öngól), ill. Solanke (12.)

MINDEN IDŐK LEGMOZGALMASABB NAPJA – így harangozták be Liverpoolban a Tottenham elleni mérkőzés vasárnapját, és bár ez az Anfield környéki kocsmák munkarendjére vonatkozott, hamar kiderült, hogy voltaképpen a fél városra igaz. A magyar idő szerint fél hatkor kezdődő bajnoki mérkőzésnek ugyanis az volt a tétje, hogy a Liverpool megszerzi-e fennállása huszadik bajnoki címét – ehhez egyetlen pont is elegendő volt –, márpedig a szurkolók olyannyira bíztak a sikerben, hogy kora délutánra elözönlötték az utcákat, nem csak a csapat stadionjának környékét.

Mire a csapat busza elindult az Anfield felé, már órák óta hömpölygött a Mersey partján a „vörös” áradat, lépten-nyomon vörösszínű füst szállt fel az égbe, és vörös színű bengáli tüzek gyúltak az utcasarkokon, a beszámolók pedig már arról szóltak, hogy sosem látott eufória lett úrrá Liverpoolon.

Persze a listavezetőt gardírozó Arne Slot pontosan tudta, hogy ezt a kilencven percet még le kell hozni, és hiába hever idén romokban a Spurs, és hiába ütötte ki a fővárosiakat kétszer is az idényben a Liverpool (6–3 a londoni bajnokin, 4–0 a Ligakupa elődöntőjének visszavágóján), most mindent elölről kell kezdeni. Ennek megfelelően a legerősebb kezdő tizenegyét küldte pályára a holland szakvezető, így Szoboszlai Dominikot is, aki ugyan az elmúlt időszakban önmagához mérten gyengébben muzsikált, viszont a Tottenham ellen rendre kiváló teljesítményt nyújtott. Az említett bajnokin gólig-gólpasszig jutott, és a Ligakupa-meccsen is bevette az ellenfél kapuját.

Az erődemonstráció, és a kezdeti hazai rohamok ellenére hideg zuhannyal kezdődött a mérkőzés a Liverpool számára, egy jobb oldali Tottenham-szögletből ugyanis Dominic Solanke fejelt Alisson kapujába hat méterről. Az idei Liverpool viszont többek között azért nőtt a mezőny fölé, mert a legritkább esetben zuhant össze, és még a legnehezebb helyzetekben is higgadtan tudott játszani – ezúttal sem volt másképp, aminek pár percen belül meglett az eredménye. A 16. percben Szoboszlai mozgott el a legjobb ütemben a védőjétől a jobb oldalon, Mohamed Szalahtól jött is a tökéletes ütemű passz az alapvonal közelébe, a magyar légiós egyből centerezett, s a kapu elé érkező Luis Díaznak – aki a századik PL-meccsén lépett pályára – csak a hálóba kellett továbbítania. Jóllehet a játékvezető először lest jelzett Szoboszlainál, némi VAR-ozást követően kiderült, hogy nincs igaza, a gól érvényes.

A feltámadó Liverpoolnak csak pár perc kellett a fordításhoz, nem sokkal később ugyanis Alexis Mac Allister lőtte ki húsz méterről, ballal a bal felső sarkot, és máris sokkal derűsebb lett a hangulat az Anfielden. Azt követően meg pláne, hogy Cody Gakpo is betalált még a szünet előtt, a Spurs ugyanis ebben a PL-idényben egyszer sem tudott fordítani kétgólos hátrányból.

A fordulást követően érthetően visszafogottabb tempóra váltott a Liverpool, de a fieszta így is folytatódott. A 63. percben Szoboszlai indult meg a saját térfeléről, és miután senki sem támadta meg, már az ellenfél tizenhatosánál passzolt Szalahhoz, aki egy cselt követően, tizenöt méterről, ballal lőtte ki a bal alsó sarkot. A két gólpasszt adó magyar válogatott játékost nem sokkal később óriási tapsvihar kíséretében lecserélte Arne Slot, a Liverpool viszont így sem állt le, igaz, az ötödik gólnál a tottenhames Destiny Udogie-ről került a labda a hálóba.

Az utolsó percekben már a pályát elözönlő vörös lufik taposása szolgáltatta a legtöbb izgalmat, a lefújást követően pedig már a pezsgőt is ki lehetett bontani. Szoboszlai Dominik az első magyar (válogatott) játékos, aki bajnokságot nyer Angliában (magyar származású futballisták már nyertek), a trófeát pedig majd csak a május 25-i záró fordulóban emelheti a magasba. Az Anfield és Liverpool (vörös fele) persze már vasárnap este megünnepelte a klub történetének huszadik elsőségét, és valóban ez lett minden idők (egyik) legmozgalmasabb napja a városban.