Kerkez Milosék első perces góllal győzték le a Fulhamet

A legutóbbi nyolc mérkőzéséből mindössze egyet megnyerő Bournemouth a lehető legjobban kezdett a Fulham ellen. Az első perc végén Alex Scott szerzett labdát a saját térfelén, jobbra tette Antoine Semenyónak, aki ballal a jobb alsóba talált. Az első negyedóra végén ismét a hazaiak kerültek helyzetbe, Evanilson lövése a kapufáról vágódott ki. Fél óra után ébredezett a Fulham, előbb Rodrigo Muniz már túljárt Kepa Arrizabalaga eszén, de nem lőtte be a ziccert, nem sokkal később pedig Ryan Sessegnon fejese akadt el a kapusban; a félidő Scott lövésével és Bernd Leno védésével zárult.

A második játékrészben Tyler Adams fejelt a kapu jobb oldalába, de Leno megakadályozta az újabb hazai gólt. Az utolsó fél órában is kétszer is egyenlíthetett volna a Fulham, ám Alex Iwobi és Sasa Lukics ellen is csatárt nyert Kepa. A Bournemouth 1–0-s győzelmének köszönhetően a Fulhamet megelőzve feljött a nyolcadik helyre. Kerkez Milos kezdőként végigjátszotta találkozót.

ANGOL PREMIER LEGUE

32. FORDULÓ, hétfői mérkőzés

Bournemouth–Fulham 1–0 (Semenyo 1.)

VASÁRNAP JÁTSZOTTÁK

Newcastle United–Manchester United 4–1 (Tonali 24., Barnes 49., 64., Bruno Guimaraes 77., ill. Garnacho 37.)

Wolverhampton Wanderers–Tottenham Hotspur 4–2 (Ait Nouri 2., Spence 38. – 11-esből, Larsen 64., Cunha 86., ill. Tel 59., Richarlison 85.)

Chelsea–Ipswich Town 2–2 (Tuanzebe 46., Sancho 79., ill. Enciso 19., Johnson 31.)

Liverpool–West Ham United 2–1 (L. Díaz 18., Van Dijk 89., ill. Robertson 86. – öngól)

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK

Arsenal–Brentford 1–1 (Partey 61., ill. Wissa 74.)

Manchester City–Crystal Palace 5–2 (De Bruyne 33., Marmus 36. Kovacic 47., McAtee 56., O'Reilly 79., ill. Eze 8., Richards 21.)

Brighton & Hove Albion–Leicester City 2–2 (Joao Pedro 31., 55. – mindkettőt 11-esből, ill. Mavididi 38., Okoli 74.)

Nottingham Forest–Everton 0–1 (Doucoure 90+4.)

Southampton–Aston Villa 0–3 (Watkins 73., Malen 79., McGinn 90+4.)