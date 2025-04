Az Everton 94. percben szerzett góllal múlta felül a BL-re hajtó Nottingham Forestet

NOTTINGHAM FOREST–EVERTON

A Bajnokok Ligája-helyekért harcoló Nottingham Forest a hat mérkőzés óta nyeretlen Evertont fogadta. Az első félidőben inkább a vendégek előtt adódott több lehetőség, de Matz Sels Iliman Ndiayével és James Garnerrel szemben is szép védéseket mutatott be, míg a Nottingham legynagyobb helyzetét Callum Hudson-odoi szalasztotta el. A második játékrészben is az Everton birtokolta többet a labdát, és többször is próbálkozott lövéssel. A 94. percben egy hazai szögletet követően az Everton térfelén vesztett labdát Murillo, a labdát szerző Dwight McNeil gyönyörűen passzolt a tizenhatoson belülre, az érkező Abdoulaye Doucoure pedig kapásból lőtt a jobb kapufa mellé. A Nottingham Forest sorozatban második vereségét könyvelhette el, de továbbra is a harmadik helyen áll, míg az Everton az 1–0-ás győzelmének köszönhetően megtörte nyeretlenségi sorozatát.

SOUTHAMPTON–ASTON VILLA

A hétközi PSG elleni BL-negyeddöntőhöz képest négy helyen is változtatott Unai Emery a ligautolsó és már biztosan kieső Southampton elleni bajnokira. Az Aston Villa így is óriási fölényben játszott, az első félidőben 12-szer próbálkozott, gól nélkül.

Hiába az óriási mezőnyfölény, a Southampton állta a sarat, aztán a csereként beálló Ollie Watkins büntetőt harcolt ki, Marco Asensio lövését azonban védte Aaron Ramsdale. Ami nem ment tizenegyesből, az ment akcióból: Youri Tilemans hosszú labdáját egy akrobatikus mozdulattal Watkins váltotta gólra, majd nem sokkal később Donyell Malen kettőre növelte a vendégek előnyét. A hosszabbításban Ramsdale hárította Asensio második büntetőjét, a kipattanót John McGinn juttatta a hálóba beállítva a 0–3-as végeredményt.

BRIGHTON–LEICESTER

A Brighton Joao Pedro büntetőjével szerzett vezetést, amire Stephy Mavididi válaszolt az első félidőben. A hazaiak a második félidőben ismét előnybe kerültek, ezúttal is tizenegyesből vette be a Leicester kapuját Joao Pedro. Túlzás lenne azt állítani, hogy záporoztak a vendég lehetőségek a második kapott gól után, de Caleb Okoli fejese révén így is sikerült az egyenlítés. Sőt a 87. percben majdnem jött a csattanó is, Bilál El-Hanusz azonban öt méterről a kapufát találta el, így 2–2-es döntetlennel zárult a találkozó.

ANGOL PREMIER LEGUE

32. FORDULÓ, szombati mérkőzések

Brighton & Hove Albion–Leicester City 2–2 (Joao Pedro 31., 55. – mindkettőt 11-esből, ill. Mavididi 38., Okoli 74.)

Nottingham Forest–Everton 0–1 (Doucoure 90+4.)

Southampton–Aston Villa 0–3 (Watkins 73., Malen 79., McGinn 90+4.)

KÉSŐBB

18.30: Arsenal–Brentford (Tv: Spíler1)

Korábban

Manchester City–Crystal Palace 5–2 (De Bruyne 33., Marmus 36. Kovacic 47., McAtee 56., O'Reilly 79., ill. Eze 8., Richards 21.)

VASÁRNAP RENDEZIK

15.00: Wolverhampton Wanderers–Tottenham Hotspur

15.00: Chelsea–Ipswich Town (Tv: Spíler1)

15.00: Liverpool–West Ham United (Tv: Arena4) – élőben az NSO-n!

17.30: Newcastle United–Manchester United (Tv: Spíler1)