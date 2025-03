Szoboszlai Dominikot választották február legjobbjának a Liverpool szurkolói

A magyar válogatott középpályása a 2024–2025-ös idényben először nyerte el a díjat, mivel a Liverpool hivatalos honlapján zajló szavazáson az első helyet szerezte meg – közölte szombaton az angol klub.

Szoboszlai valóban nagyszerű februáron van túl, hiszen az előző hónapban hét mérkőzésen három gólt is szerzett csapatában. A középpályás az AXA Oktatási Központban már átvette a február legjobbjának járó díjat, majd a klub hivatalos honlapjának el is mondta véleményét: „Zseniális hónap volt ez mindnyájunk számára, így nekem is. Sikerült elérnem azt a ritmust, amit szerettem volna, és bízom benne, hogy tudom majd ezt folytatni – fogalmazott a díj átvétele után Szoboszlai. – Fontos hónap volt. Mielőtt elkezdődött volna, már tudtuk, hogy sok meccsünk lesz, szóval ki kellett hoznunk a maximumot. Ez volt a terv, és ezt meg is tettük.”

A klub honlapja emlékeztetett, hogy Szoboszlai februárban az összes mérkőzésen kezdő volt és kétszer is a meccs legjobbjának választották. A magyar játékos a hónap csúcspontjának a Manchester City elleni összecsapást tartja, ahol gólt és gólpasszt is jegyzett. Elmondta azt is, hogy számokban szeretne eljutni oda, ahol csapattársa, Mohamed Szalah is tart, ám szavai szerint „ez valószínűleg két évbe még bele fog telni”.

„Mindenki ugyanazt a kérdést teszi fel. Csak becsukom a szemem és mindent beleadok – mondta Szoboszlai arról, hogy a meccsek közben rengeteget fut a pályán. – Szerintem ez mentális dolog is. Ha tudom, hogy képes vagyok rá, akkor képes is vagyok rá. Néha kicsit fáradtabbnak érzem magam, mint általában. Ez megtörténhet egyszer-kétszer az idény során, de nem többször.”

Mint ismert, Szoboszlait februárban a Premier League legjobb játékosa címre is jelölték, ám ott végül Mohamed Szalah végzett az első helyen. A Liverpool szurkolóinál viszont a magyar játékos győzedelmeskedett.

A HÓNAP LEGJOBBJAI A LIVERPOOLNÁL EBBEN AZ IDÉNYBEN

Február: Szoboszlai Dominik

Január: Cody Gakpo

December: Mohamed Szalah

November: Mohamed Szalah

Október: Mohamed Szalah

Szeptember: Ryan Gravenberch

Augusztus: Mohamed Szalah