Isak triplázott, a Newcastle United gálázott az Ipswich otthonában

BRENTFORD–NOTTINGHAM FOREST

Tovább folytatja pazar szereplését a Nottingham. A mérkőzés első komolyabb helyzete Chris Wood előtt adódott, fejesét még védte Mark Flekken. A 38. percben Neco Williams verte meg az emberét a tizenhatos bal oldalán, az alapvonalról visszatett labdára a hosszú oldalon Ola Aina érkezett és lőtt kapásból tíz méterről a jobb alsó sarokba.

Az első félidő végén és a második elején is betalált a Forest. Matz Sels előrevágott labdáját nem tudják megszelídíteni a brentfordi védők, a szemfüles Anthony Elanga viszont megszerezte azt a tizenhatos sarkánál. A svéd befelé cselezett, majd 15 méterről védhetetlenül a jobb alsó sarokba tekert.

A Nottingham 2–0-ra nyert és a később játszó Arsenalt megelőzve feljött a tabella harmadik helyére. A Forest legutóbb még 2019 októberében, a Championshipben tudta legyőzni a Brentfordot.

IPSWICH TOWN–NEWCASTLE UNITED

A Newcastle nem sok kérdést hagyott a második félidőre, a „szarkák” már 25 másodperc után vezetést szereztek: egy védőről lecsorgó labdát Alexander Isak bombázott kapásból a kapuba. Bő félórával később jött a második vendéggól, amikor Anthony Gordon passzából Jacob Murphy talált a felső léc segítségével a hálóba.

A félidő hosszabbítására is jutott egy Newcastle-gól. Arijanet Muric röviden rúgta ki a labdát, így azt a visszafutó védőtől Bruno Guimaraes megszerezte. A brazil egyből Isakhoz passzolt, aki öt méterről könnyedén a bal alsóba gurított. Az Ipswich védekezése a második félidőre sem javult, az 54. percben Gordon három védő között sarokkal találta meg a tizenhatoson belül Isakot, aki hat méterről megszerezte a harmadik gólját. A Newcastle ezt követően nem erőltette meg magát, többek között Isakot is hamar lecserélte Eddie Howe, lesgólig így is eljutottak a vendégek. Szabályos találat több már nem született, a Newcastle 4–0-ra nyert és egy pontra megközelítette a Manchester Cityt.

WEST HAM UNITED–BRIGHTON

A kevés helyzetet hozó első félidőt követően a második játékrészben már több helyzetet és gólt is láthattunk. Az 51. percben egy vendégszögletet követően nem tudtak felszabadítani a West Ham United védői, a második beadást Lukasz Fabianski pont Mats Wieffer elé ütötte, aki 11 méterről a bal alsó sarokba passzolta a labdát.

Nem sokáig örülhetett a Brighton, ugyanis hét perccel később Mohammed Kudus egyenlített. Jarrod Bowen nagyon szépen alakított ki lehetőséget magának, a bal alsó sarokba tartó lövését nagy bravúrral ütötte ki Bart Verbruggen, de a kipattanóra Kudus érkezett és a léc alá fejelte a labdát.

A hátralévő fél órában mindkét együttes előtt adódott lehetőség, gól azonban már nem született, 1–1-gyel zárult a találkozó.

ANGOL PREMIER LEAGUE

17. FORDULÓ, szombati mérkőzések

Brentford–Nottingham Forest 0–2 (Aina 38., Elanga 51.)

Ipswich Town–Newcastle United 0–4 (Isak 1., 45+2., 54., Murphy 32.)

West Ham United–Brighton & Hove Albion 1–1 (Kudus 58., ill. Wieffer 51.)

Később

18.30: Crystal Palace–Arsenal (Tv: Spíler1)

Vasárnap

15.00: Everton–Chelsea (Tv: Match4)

15.00: Fulham–Southampton

15.00: Leicester City–Wolverhampton Wanderers

15.00: Manchester United–AFC Bournemouth (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

17.30: Tottenham Hotspur–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

Korábban

Aston Villa–Manchester City 2–1 (Durán 16., Rogers 65., ill. Foden 90+4.)