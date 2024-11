Robert Lewandowski vallomása: „Igent mondtam a Manchester Unitednek!”

Robert Lewandwoski 2010 és 2014 között még a Borussia Dortmund játékosa volt, ekkor kereste meg egy ajánlattal a Manchester United, amely ekkoriban a világ egyik legjobb csapatának számított. A 36 éves klasszis Rio Ferdinand műsorában – amelyben nemrég többek között Cristiano Ronaldo is vendégeskedett – bevallotta: nem rajta múlott, hogy nem jött létre az átigazolás.

„Emlékszem egy beszélgetésre Sir Alex Fergusonnal, ez még 2012-ben volt. Tudtam, hogy fel fog hívni, és igent mondtam neki arra, hogy csatlakozzak a Manchester Unitedhez. Azért is tettem így, mert ha Alex Ferguson hív, akkor nem mondhatsz neki nemet, különösen akkor, ha csak huszonkét-huszonhárom éves vagy. Akkoriban a Dortmundban játszottam, boldog voltam ott, de az mégiscsak a csúcson lévő Manchester United volt – emlékezett vissza a történtekre Lewandowski, aki azt is elmondta a podcastadásban, hogy végül azért nem jött létre az átigazolás, mert a BVB ragaszkodott a megtartásához. – Az elnök azt mondta, hogy szükségük van rám, és nem fognak elengedni a Manchesterhez, mert nem tökéletes az időzítés. Az viszont igaz, hogy én igent mondtam.”

Lewandowski tehát nem lett a Manchester United játékosa, 2014-ben viszont a Bayern Münchenhez szerződött, és a bajoroknál is folytatta kiemelkedően termékeny időszakát. A Bayern játékosaként 2020-ban egyebek között a Bajnokok Ligája-serleget is magasba emelhette, mielőtt 2022-ben az FC Barcelonához szerződött.

A lengyel klasszis a beszélgetés további részében méltatta jelenlegi csapattársát, a 17 éves Lamine Yamalt is: „Még csak tizenöt éves volt, amikor először láttam az első csapat egyik edzésén. Sok fiatal tehetséges játékost láttam már, de ilyet akkor láttam először az életemben. Először azt mondtam, hogy hű, ki ez a gyerek?! Lehetetlen, hogy valaki ennyire jó legyen ebben a korban” – fogalmazott az FC Barcelona támadója, aki arról is beszélt, hogy az elején mentorként állt Yamal rendelkezésére, és a jövőben is igyekszik majd tanácsokkal ellátni, mert szavai szerint egy ilyen fiatal játékosnak mindig nagy kihívást jelent, hogy később is a csúcson tudjon maradni. „A kihívás az lesz, hogy ezt a szintet a következő tíz évben is meg tudja majd tartani” – mondta Ferdinandnak Lewandowski.