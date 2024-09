Cristiano Ronaldo elismerte: Yamal olyan dolgokat tud, amelyekre sem ő, sem Messi nem volt képes ilyen fiatalon

Cristiano Ronaldo a napokban Rio Ferdinanddal beszélgetett egy YouTube-adásban, ahol leginkább az FC Barcelona 17 éves csillaga, Lamine Yamal volt a téma. Az ötszörös aranylabdás már korábban is dicsérte a fiatal játékost – akit újabban egyre többen már az idei Aranylabda esélyesei között is emlegetnek –, és nem tett másképp ezúttal sem: „Óriási lehetőséget, hatalmas tehetséget látok benne. Persze szüksége lesz szerencsére is, mert még nagyon fiatal. Remélem, nem lesz semmilyen fizikai problémája sem” – fogalmazott a műsorban CR7.

Rio Ferdinand ezután felvetette, hogy vannak olyan dolgok, amikre ilyen fiatalon talán még Cristiano Ronaldo és Lionel Messi sem volt képes: „Ez igaz – ismerte el Ronaldo. – Lamine olyan helyzetben van, amely nagyon sokat segít neki, hiszen a spanyol válogatott tényleg nagyon jó, és úgy gondolom, hogy rengeteg potenciál van még benne. De meglátjuk majd, mi történik az útja során. Hiszem, hogy el fogja érni a céljait.”

„Szerintem Lamine Yamal lesz az új generáció egyik legjobb játékosa” – egészítette ki véleményét a jelenleg a szaúdi Al-Naszrt erősítő ikon.