Fehér port szívott az Eb-negyeddöntő után a Liverpoolt szidó bíró

Megírtuk, hogy óriási botrányt kavartak Angliában azok a kiszivárgott videók, amelyekben az élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) egyik legismertebb játékvezetője, David Coote minősíthetetlen jelzőkkel illeti a Liverpoolt és annak korábbi menedzserét, Jürgen Kloppot. Az eset nem maradt következmények nélkül: a játékvezetőket tömörítő szervezet (PGMOL) azonnali hatállyal felfüggesztette a bíró működését, és további vizsgálatot rendelt el az ügyben.

A közösségi médiában hétfőn napvilágot látott egyik telefonos videóban – amelyet először az X-en egy Josh97LFC nevű felhasználó osztott meg – Coote egy 2020-as Liverpool–Burnley meccsről fejtette ki nyomdafestéket nem tűrő véleményét, amelyben egyebek között azt mondta: „Az egész Liverpool egy nagy sz.r, Klopp pedig egy német k.csög.” De mondandójában később „arrogánsnak” is nevezte a Liverpool akkori menedzserét, akivel inkább nem is szeretne szóba állni. De egy másik felvétel is felkerült az internetre: itt a játékvezető már arról beszélt, hogy ezek a felvételek semmilyen körülmény között sem kerülhetnek nyilvánosságra, valamint hangsúlyozza, hogy gyűlöli a scousereket, azaz a liverpooli lakosokat.